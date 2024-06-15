Uzmanlardan sıcaklık uyarısı! İnme riskine dikkat

Son zamanlarda baş dönmesi ve bilinç kaybıyla gelen hastaların sayısında artış gözleniyor. Nörolog Prof. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci, nörolojik rahatsızlığı olanların yüksek sıcaklıktan daha fazla etkilendiğini hatırlatıyor.

Vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Küsbeci, "Sıcak havalarla birlikte özellikle ilaçlarını aksatan, su içmeyen hastalarda ani tansiyon yükselmeleri inme sıklığını arttırabilir. Az su tüketen kişilerde baş dönmesi olur. En az 3 litre mutlaka su içilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Çay kahve tüketimini azaltın. Tansiyon, şeker, kalp hastalarında risk fazla. Ama daha önce bilinen bir öyküsü olmadığı halde inmeyle gelebiliyor. Eğer 65 yaş üzerini geçtiyse kişinin mutlaka inme adayı olabileceğini bilmesi ve mutlaka kalp, tansiyon, şeker hastalıklarına dikkat etmesi gerekiyor" diyor.