Uzmanlar uyarıyor: Uzun süre oturmayın!

Modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve uzun saatler bilgisayar başında çalışma, omurga sağlığını tehdit ediyor. Ofis çalışanları ve hareketsiz bireyler başta boyun, sırt ve bel olmak üzere omurga ağrılarıyla sıklıkla karşılaşıyor.



Hareketli yaşamın yanında stres yönetimi de ağrıları azaltmada önemli bir rol oynuyor. Dr. Mert Sancar, "Boynun öne eğik tutulması ya da kambur oturma pozisyonu, zamanla kas spazmlarına ve omurga eğriliklerine sebep olabilir. Ergonomik olmayan masa ve sandalye kullanımı da omurga sağlığına zarar verir" diyor.

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