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    Uzmanlar uyarıyor! Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu hamilelik döneminde daha çok ortaya çıkıyor

    Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu, özellikle hamilelik döneminde daha çok ortaya çıkıyor. Uzmanlar, “Yüksek ateş ile rahimde kasılmalar erken başlar, düşük olma ihtimali artar” diyor.

    Uzmanlar uyarıyor! Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu hamilelik döneminde daha çok ortaya çıkıyor

    İdrar yolu enfeksiyonu, hem anne hem de bebek sağlığını tehlikeye atıyor. Hamileliğin 6. haftasından itibaren hastanın enfeksiyona yakalanma ihtimali artıyor. Op. Dr. Arif Saylan, idrar yolu enfeksiyonunun yol açtığı durumlara karşı uyarılarda bulunuyor:



    BİRÇOK FAKTÖR ETKİLİ
    İdrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediğinde böbrek enfeksiyonuna yol açar. Oluşan yüksek ateş ile rahimde kasılmalar erken başlayabilir, erken doğum ve düşük olma ihtimali artar. Hamilelik dönemindeki enfeksiyonlar mesane kaynaklı olduğu gibi başka faktörler de enfeksiyona sebep olabilmektedir. Bunlara bağırsaktaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, hormonlardaki değişiklikten kaynaklanan enfeksiyonlar, cinsel ilişkiden kaynaklı enfeksiyonlar, temizliğin yeterli olmamasından kaynaklı enfeksiyonlar ve böbrek taşlarının neden olduğu enfeksiyonlar olarak örnek verebiliriz.



    RAHAT KIYAFET SEÇİN
    Kişi idrarında yanma ve acı hissediyorsa, kasık ve böbrek ağrısı, genital bölgede kaşıntı ve yüksek ateş varsa idrar yolunda enfeksiyon vardır ve derhal bir uzmana başvurmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için günlük su tüketimi çok derece önemlidir. Genital bölge temizliğine özen gösterilmeli. İdrarı uzun süre tutmaktan kaçınılmalıdır. Aynı zamanda rahat kıyafet seçimi ve iyi beslenme de enfeksiyonu yok etmeye yardımcıdır.



        DOĞAL ÖNERİLER
        MAYDANOZ: İçindeki vitaminler idrar yolu enfeksiyonu hastalıklarına iyi gelir. Salatalarda veya günde 4-5 dal maydanoz yiyebilirsiniz.
        TURNA YEMİŞİ ÇAYI: İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı oldukça etkilidir. Meyve, jöle, meyve suyu ve çay olarak tüketebilirsiniz.
        BÖĞÜRTLEN ÇAYI: İçerisindeki C vitamini idrar yolu enfeksiyonu için çözüm kaynağıdır. Bir bardak suyun içine böğürtlen çayından atın. 10 dk. demlenmeye bırakın. Sonra ılık şekilde için.

        KEMİK DOSTU KURU İNCİR
        Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla ağızları tatlandıran incir, bağışıklığı artırır. Lifli yapısı ile bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.

        TANSİYONA ÇARE HAVUÇ
        A vitamini deposu havuç, anne sütünü artırır. Öksürüğü keser. Akciğer kanserini engeller. Kötü kolesterolü düşürür. Mide ülserinden korur. Tansiyonu dengeler.

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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu hamilelik döneminde daha çok ortaya çıkıyor
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