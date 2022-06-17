Uzmanlar uyarıyor! Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu hamilelik döneminde daha çok ortaya çıkıyor





BİRÇOK FAKTÖR ETKİLİ

İdrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediğinde böbrek enfeksiyonuna yol açar. Oluşan yüksek ateş ile rahimde kasılmalar erken başlayabilir, erken doğum ve düşük olma ihtimali artar. Hamilelik dönemindeki enfeksiyonlar mesane kaynaklı olduğu gibi başka faktörler de enfeksiyona sebep olabilmektedir. Bunlara bağırsaktaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, hormonlardaki değişiklikten kaynaklanan enfeksiyonlar, cinsel ilişkiden kaynaklı enfeksiyonlar, temizliğin yeterli olmamasından kaynaklı enfeksiyonlar ve böbrek taşlarının neden olduğu enfeksiyonlar olarak örnek verebiliriz.