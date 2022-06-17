Uzmanlar uyarıyor! Kadınların korkulu rüyası idrar yolu enfeksiyonu hamilelik döneminde daha çok ortaya çıkıyor

İdrar yolu enfeksiyonu, hem anne hem de bebek sağlığını tehlikeye atıyor. Hamileliğin 6. haftasından itibaren hastanın enfeksiyona yakalanma ihtimali artıyor. Op. Dr. Arif Saylan, idrar yolu enfeksiyonunun yol açtığı durumlara karşı uyarılarda bulunuyor:
BİRÇOK FAKTÖR ETKİLİ
İdrar yolu enfeksiyonu, tedavi edilmediğinde böbrek enfeksiyonuna yol açar. Oluşan yüksek ateş ile rahimde kasılmalar erken başlayabilir, erken doğum ve düşük olma ihtimali artar. Hamilelik dönemindeki enfeksiyonlar mesane kaynaklı olduğu gibi başka faktörler de enfeksiyona sebep olabilmektedir. Bunlara bağırsaktaki bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar, hormonlardaki değişiklikten kaynaklanan enfeksiyonlar, cinsel ilişkiden kaynaklı enfeksiyonlar, temizliğin yeterli olmamasından kaynaklı enfeksiyonlar ve böbrek taşlarının neden olduğu enfeksiyonlar olarak örnek verebiliriz.
RAHAT KIYAFET SEÇİN
Kişi idrarında yanma ve acı hissediyorsa, kasık ve böbrek ağrısı, genital bölgede kaşıntı ve yüksek ateş varsa idrar yolunda enfeksiyon vardır ve derhal bir uzmana başvurmalıdır. İdrar yolu enfeksiyonunu önlemek için günlük su tüketimi çok derece önemlidir. Genital bölge temizliğine özen gösterilmeli. İdrarı uzun süre tutmaktan kaçınılmalıdır. Aynı zamanda rahat kıyafet seçimi ve iyi beslenme de enfeksiyonu yok etmeye yardımcıdır.