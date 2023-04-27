Uzmanlar uyardı: Sık sık tekrarlayan baş ağrısı migren ağrısıyla karışıyor!

Tek taraflı görünen, göz çevresinde gelişen, bazı dönemlerde sık tekrarlayan baş ağrısı, 'küme tipi' baş ağrısı olarak biliniyor. Kimi zaman geceleri bile görülen bu ağrı, gözlerde yaşarma ve kızarma, göz kapağında düşüklük gibi şikayetlere neden oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Selda Özşahin, migrenle karıştırılan bu hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğünü söylüyor. Belirtilerini, alınması gereken tedbirleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.
RİSK 5 KAT FAZLA
Uyku ve yemek düzensizliği, ağız içinde kötü konumlanan yirmilik dişler, yanlış yapılmış diş kanal tedavileri, alkol ve sigara tüketimi bile baş ağrısına yol açıyor. Uzm. Dr. Özşahin, ağrının kadınlarda erkeklere oranda 5 kat daha fazla görüldüğünü belirtiyor. "Ağrının şiddeti bazı zamanlar dayanılması çok zor hale gelebilir. Küme tipi baş ağrıları 24 saatlik bir gün içinde ya da yılın belirli mevsimlerinde sürekli şekilde tekrar ederek kendine göre bir döngü oluşturmaktadır. Bunlarla beraber, kalp hastalığı tedavisinde kullanılan nitrogliserin gibi ilaçlar da ağrılara tetikleyici olabilir" bilgisini veriyor.
ANİDEN GELİŞİYOR
Uzm. Dr. Özşahin, "Küme tipi baş ağrısı yaşayan hastalar oluşan ağrıyı oldukça can yakıcı ve keskin olarak tanımlamaktadır. Migren ağrılarına benzer şekilde, küme tipi baş ağrısı yaşayan bazı hastalarda mide bulantısı, ses, ışık ve kokulara karşı hassasiyet görülebilmektedir" diyor.
TÜMÖR BELİRTİSİ OLABİLİR
Normalden çok daha şiddetli baş ağrısı yaşayan kişilerin en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurması öneriliyor. Çünkü ağrılar nadir de olsa damar genişlemesi, anevrizma veya beyin tümörünün habercisi olabiliyor. Konuşma zorluğu, kusma, ateş, bulantı, uyuşma ve zihinsel karışıklıkların eşik ettiği baş ağrıları; inme, menenjit ya da beyin tümörünün habercisi olabiliyor.
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Küme tipi baş ağrısı için standart bir tedavi şekli bulunmuyor. Mevcut tedavi girişimleriyle ağrı şiddetinin azaltılması, süresini kısaltılması ve atakların önlenmesi amaçlanıyor. Küme tipi baş ağrılarında, atak dönemine girildiği dönemdeki dayanılmaz şiddetteki ağrıları önlemek için yaşam tarzında birtakım değişiklikler yapılması da öneriliyor. Bunların başında düzenli uyku geliyor. Baş ağrılarını tetikleyen alkol ve sigara tüketimi, yaşanılan ağrıların şiddetini ve süresini de artırıyor.