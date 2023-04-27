Uzmanlar uyardı: Sık sık tekrarlayan baş ağrısı migren ağrısıyla karışıyor!

Tek taraflı görünen, göz çevresinde gelişen, bazı dönemlerde sık tekrarlayan baş ağrısı, 'küme tipi' baş ağrısı olarak biliniyor. Kimi zaman geceleri bile görülen bu ağrı, gözlerde yaşarma ve kızarma, göz kapağında düşüklük gibi şikayetlere neden oluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Selda Özşahin, migrenle karıştırılan bu hastalığın kadınlarda daha sık görüldüğünü söylüyor. Belirtilerini, alınması gereken tedbirleri ve tedavi yöntemlerini açıklıyor.





RİSK 5 KAT FAZLA

Uyku ve yemek düzensizliği, ağız içinde kötü konumlanan yirmilik dişler, yanlış yapılmış diş kanal tedavileri, alkol ve sigara tüketimi bile baş ağrısına yol açıyor. Uzm. Dr. Özşahin, ağrının kadınlarda erkeklere oranda 5 kat daha fazla görüldüğünü belirtiyor. "Ağrının şiddeti bazı zamanlar dayanılması çok zor hale gelebilir. Küme tipi baş ağrıları 24 saatlik bir gün içinde ya da yılın belirli mevsimlerinde sürekli şekilde tekrar ederek kendine göre bir döngü oluşturmaktadır. Bunlarla beraber, kalp hastalığı tedavisinde kullanılan nitrogliserin gibi ilaçlar da ağrılara tetikleyici olabilir" bilgisini veriyor.