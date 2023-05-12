Uzmanlar uyardı: Sabah egzersizi kalp sağlığı için çok önemli!

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı atan bir kalpten geçiyor. Yapılan araştırmalar, sabah egzersizlerinin kalp sağlığı üzerindeki etkisini gösteriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı da araştırmaları değerlendiriyor. "Sabah egzersizi, kalp sağlığı için çok önemli olan vücudun iç saatini düzenlemeye ve uykuyu iyileştirmeye yardımcı olur" bilgisini veriyor.

Egzersiz yapmanın püf noktalarına değinen Prof. Dr. Katırcıbaşı, "Sabah yapılan egzersizin insülin duyarlılığını arttırdığı, TİP-2 diyabet ve kalp hastalığı riskini azalttığı kanıtlanmış durumda. Koşmak, bisiklete binmek, yüzmek ve özellikle kalp sağlığı için iyi olan aerobik bu egzersizlere sadece birkaç örnektir. Bu egzersizler kan basıncını düşürür ve kolesterolü dengeler" diyor.

KEMİK ERİMESİNE SAVAŞ AÇIN!

Osteoporoz, halk arasında kemik erimesi olarak biliniyor. 50'li yaşlardan sonra belirginleşen bu hastalığa karşı vakit kaybetmeden tedbir almak gerekiyor. Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Murat Baloğlu, hastalığın yaygın kemik ağrısına yol açtığına dikkat çekiyor. "Osteoporoz artık erkeklerde de artık giderek yaygınlaşmaktadır. 50 yaş üzeri vatandaşın mutlaka bu konu üzerinde kontrole gelmeleri gerekir. Vatandaşlarımız yılda bir kez kemik taraması yaptırmalıdır" diyor.