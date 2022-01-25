Uzmanlar uyardı! Kadınlarda Haşimato tiroidi 5-10 kat daha fazla görülüyor

DİLDE BÜYÜME OLUYOR

Haşimato'nun erken döneminde tiroit bezinde hafif büyüme yani guatr vardır; daha sonra tiroit bezi devam eden hasar nedeniyle yıllar içinde küçülerek adeta yok olur. Sonuçta 'hipotiroidi' ortaya çıkar. Tiroit hormonlarının eksildiği durum olan hipotirodide hareketler- konuşma yavaşlar, yüzde, ellerde ve ayaklarda ödem, dilde büyüme olur, cilt kurur, kalp hızı yavaşlar, küçük tansiyon yükselir, hasta depresif ruh haline girer, hafıza ve düşünsel fonksiyonlar geriler. Haşimato, hipotiroidiye neden olduğundan önemlidir.