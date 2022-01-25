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    Uzmanlar uyardı! Kadınlarda Haşimato tiroidi 5-10 kat daha fazla görülüyor

    Boynumuzun önünde yer alan tiroit bezinin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan Haşimato, kadınlarda 5-10 kat daha fazla görülüyor. Sinsi ilerleyen hastalık, halsizlik, üşüme veya unutkanlıkla belirti veriyor.

    Ömür törpüsü Haşimato tiroidi

    Uzun süren, hatta giderek artan halsizlik, üşüme veya unutkanlık gibi şikayetlerin altından genellikle Haşimato tiroidi hastalığı çıkıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 5-10 kat daha fazla görülen bu hastalık, genetik yatkınlık gösteriyor. Dr. M. Genco Erdem, şu bilgileri veriyor.

    KELEBEK ŞEKLİNDEDİR
    Boynumuzda, soluk borumuzun önünde yer alan, kelebek benzeri şekilli, tiroit hormonlarını salgılayan organa 'tiroit bezi' deniyor. Tiroit hormonlarını, 'yaşam hormonlarımız' olarak da isimlendirebiliriz; çünkü bu hormonlar aynı zamanda metabolizma hızımızı ayarlıyor. Haşimato tiroidinde vücudun en önemli savunma hücrelerinden olan lenfositler, tiroit bezine hücum eder ve işlevini yitirene dek saldırır. Tiroit bezini işlevsiz hale getirir.

    DİLDE BÜYÜME OLUYOR
    Haşimato'nun erken döneminde tiroit bezinde hafif büyüme yani guatr vardır; daha sonra tiroit bezi devam eden hasar nedeniyle yıllar içinde küçülerek adeta yok olur. Sonuçta 'hipotiroidi' ortaya çıkar. Tiroit hormonlarının eksildiği durum olan hipotirodide hareketler- konuşma yavaşlar, yüzde, ellerde ve ayaklarda ödem, dilde büyüme olur, cilt kurur, kalp hızı yavaşlar, küçük tansiyon yükselir, hasta depresif ruh haline girer, hafıza ve düşünsel fonksiyonlar geriler. Haşimato, hipotiroidiye neden olduğundan önemlidir.

        YEDiKLERiNiZE DiKKAT EDiN
        Rafine şekerden, karbonhidrattan uzak durun. Margarin gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanın. Haftada 2 kez balık tüketin. Selenyum, magnezyum ve çinko eksikliğiniz varsa gidermeye çalışın. Ay çekirdeği, hindi tavuk eti, yumurta, mantar, esmer pirinç, soğan-sarımsak, tahıllar selenyum zenginidir. Su tüketimi önemli. Çay-kahveyi azaltın. Taze sebze-meyve yiyin.

        iHMALE GELMiYOR
        Haşimato tedavi edilmezse, hastalık ilerleyerek ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Kısırlık, düşük, doğuştan kusurları olan bir bebek doğurma, yüksek kolesterol, kalp problemleri, ruh sağlığı sorunları görülebiliyor. Tiroid kanseri riski yükseliyor. Bu hastalık TİP-1 şeker hastalarında, kansızlık gibi rahatsızlığı bulunanlarda daha çok gözleniyor.

        TEDAVi VAR iYiLEŞME YOK
        Haşimato tiroidi tanısı alanlar bunun ömür boyu süren bir hastalık olduğunu bilmeli. Tedavi altında istisnai vakalar hariç hastalık sonlanmaz. Yapılacak tedavi, tiroit yetersizliği (hipotiroidi) gelişmişse vücuda dışarıdan tiroit hormonu vermektir. Sevindirici olan ise bu tedavi ile tiroit yetersizliğinin negatif etkileri ortadan kaldırılır.
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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Kadınlarda Haşimato tiroidi 5-10 kat daha fazla görülüyor
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