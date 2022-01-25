Uzmanlar uyardı! Kadınlarda Haşimato tiroidi 5-10 kat daha fazla görülüyor

Uzun süren, hatta giderek artan halsizlik, üşüme veya unutkanlık gibi şikayetlerin altından genellikle Haşimato tiroidi hastalığı çıkıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 5-10 kat daha fazla görülen bu hastalık, genetik yatkınlık gösteriyor. Dr. M. Genco Erdem, şu bilgileri veriyor.
KELEBEK ŞEKLİNDEDİR
Boynumuzda, soluk borumuzun önünde yer alan, kelebek benzeri şekilli, tiroit hormonlarını salgılayan organa 'tiroit bezi' deniyor. Tiroit hormonlarını, 'yaşam hormonlarımız' olarak da isimlendirebiliriz; çünkü bu hormonlar aynı zamanda metabolizma hızımızı ayarlıyor. Haşimato tiroidinde vücudun en önemli savunma hücrelerinden olan lenfositler, tiroit bezine hücum eder ve işlevini yitirene dek saldırır. Tiroit bezini işlevsiz hale getirir.
DİLDE BÜYÜME OLUYOR
Haşimato'nun erken döneminde tiroit bezinde hafif büyüme yani guatr vardır; daha sonra tiroit bezi devam eden hasar nedeniyle yıllar içinde küçülerek adeta yok olur. Sonuçta 'hipotiroidi' ortaya çıkar. Tiroit hormonlarının eksildiği durum olan hipotirodide hareketler- konuşma yavaşlar, yüzde, ellerde ve ayaklarda ödem, dilde büyüme olur, cilt kurur, kalp hızı yavaşlar, küçük tansiyon yükselir, hasta depresif ruh haline girer, hafıza ve düşünsel fonksiyonlar geriler. Haşimato, hipotiroidiye neden olduğundan önemlidir.