Uzmanlar uyardı! 7’den 70’e herkeste görülebilir

Artrit, eklemlerde ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı ile seyrediyor. Sosyal hayatı olumsuz etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mustafa Kısa, artritin 7'den 70'e herkeste görülebileceğini söylüyor. Kısa, "Eklemlerin yanı sıra kaslar, kemikler ve iç organlar dahil olmak üzere vücudun diğer bölümlerini de etkileyebilir. Düzenli egzersiz, ideal vücut ağrılarının korunması, stres ve sigaradan uzak kalınması, düzenli uyku, hastalık şiddetinin azalmasına yardımcıdır" diyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN