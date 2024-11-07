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Uzmanlar tiroid hastalığına karşı yapılması gerekenleri sıraladı

Tiroid vücudun bilgisayarı olarak çalışıyor. Bu hormonun yetersiz salınımı, vücudu olumsuz etkiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2024
Uzmanlar tiroid hastalığına karşı yapılması gerekenleri sıraladı

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Tiroid vücudun bilgisayarı olarak çalışıyor. Bu hormonun yetersiz salınımı, vücudu olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, önerileri sıralıyor:

- Unlu-şekerli gıdalardan uzak durun.
- Çok tatlı meyveleri öğünlerle birlikte bile olsa yemeyin.
- Kola gibi asitli içecekler, hazır meyve suları, meyveli soda, içerisinde tatlandırıcı bulunan içecekler tüketmeyin.
- Sindirimi hızlandırmak için süt, ayran, yoğurt tüketin.
- B12 vitamininizi takip edin eksik görülürse takviye alın.
- Hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenin.
- B1 vitamini tiroit hormonunu azalttığı için kepek, mısır, çavdar gibi yiyeceklerden uzak durun.

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