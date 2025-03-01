Uzmanlar Ramazan ayında sirkadiyen ritme uygun beslenmenin ipuçlarını paylaştı!

İnsan vücudunun 24 saatlik işleyişini ifade eden "Sirkadiyen Ritim" beslenme ve uyku düzenindeki farklılaşma nedeniyleRamazan ayında değişiyor. Sabri Ülker Vakfı, "Ramazan'da Sağlıklı Sohbetler" etkinliğinde konuşan Dr. Dyt. Gamze Şanlı Ak, Dyt. Berrin Yiğit ve Nörolog Dr. Gökçen Hatipoğlu, Ramazan boyunca sirkadiyen ritme uygun ipuçlarını paylaştı:



İftar çorba, hafif besinler, 10-15 dakika sonrasında da ana öğün tüketilecek şekilde planlanmalı.

Ramazan'da egzersize devam edilmeli.

İftardan sonra sindirimi rahatlatmak ve uykuya hazırlanmak için hafif tempolu bir yürüyüş yapılmalı.

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