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Uzmanlar diyabetlileri uyarıyor: İlaçları ihmal etmeyin!

Oruç, kan şekeri dengesini bozuyor. Dahiliye Uzmanı İhsan Solmaz, özellikle diyabet yani şeker hastalarını uyarıyor: İlaçları ihmal etmeyin.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Uzmanlar diyabetlileri uyarıyor: İlaçları ihmal etmeyin!

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Ramazan ayında kronik hastalığı olanların sağlığına daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Dahiliye Uzmanı İhsan Solmaz, özellikle diyabet yani şeker hastalarını uyarıyor. Kontrol altında olan diyabetlilerin doktorlarıyla iletişim halinde oldukları süre boyunca oruç tutabileceklerini belirtiyor.

"Kronik rahatsızlığı olan hastalar, Tip-1 diyabet olup düzenli insülin kullanan, Tip-2 diyabet olup hem insülin kullanan hastalar ve tansiyonu kontrol altın altında olmayan hastaların oruç tutması kendi hastalıklarının daha kötüye götürecektir. Bu yüzden bu hastaların oruç tutmaması gerekiyor" bilgisini veriyor.

İlaç kullanımının önemine dikkat çeken Dr. Solmaz, sözlerine şöyle devam ediyor: İlaçlardan yana bir aksaklık söz konusu olmuyorsa oruç tutmaya devam edilebilir. Eğer bundan yana sıkıntı yaşanıyorsa aralıklı oruç tutulabilir. O da tek bir şartla, ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Doktorların dediği yeme ve içme, egzersizleri uygun bir şekilde yapmalılar.

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