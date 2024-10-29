Uzmanlar ayda 5 KG yağ yaktıran en hızlı yöntemi keşfetti : 30 dakikalık bu diyet yağları eritip kan şekerini dengeliyor

Sosyal medyada popüler hale gelen ve "30-30-30" olarak bilinen diyet, uyandıktan sonraki ilk 30 dakika içinde 30 gram protein tüketilmesini ve ardından 30 dakikalık düşük yoğunluklu kardiyo yapılmasını öneriyor. Diyet, hem kilo kaybını teşvik etmeyi hem de kan şekerini dengelemeyi amaçlıyor. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayımlanan 2013 tarihli bir çalışma, bu tür düşük yoğunluklu egzersizlerin daha sürdürülebilir olduğunu ve yağ yakımını artırarak kalp sağlığına olumlu etki ettiğini ortaya koyuyor.

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DİYETİN TEMEL KURALLARI

Bu diyet modeli, ilk olarak yaşam tarzı gurusu Timothy Ferriss'in The 4-Hour Body (4 Saatlik Vücut) kitabında ortaya atıldı. Ancak biyohacker ve biyolog Gary Brecka'nın TikTok'ta planı tanıtmasıyla popülerleşti. Brecka, konferanslarında bu yöntemi şu sözlerle övüyor: "Hayatımda hiçbir şey insan vücudundan bu kadar hızlı yağ atmadı."

Brecka'nın önerisine göre, yüksek proteinli kahvaltılar iştahı uzun süre kontrol altına alıyor ve ghrelin (açlık hormonu) seviyesini azaltıyor. Aynı zamanda peptit YY gibi tokluk hormonlarını artırarak atıştırma ihtiyacını azaltıyor. Diyette tercih edilen protein kaynakları arasında yumurta, tavuk, balık, yağsız kırmızı et ve süt ürünleri öne çıkıyor.