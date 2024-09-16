PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor!

Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Havaların soğumasıyla birlikte, boğaz ağrısı şikayetleri artıyor. Herkes antibiyotiğe sarılıyor. Uzmanlar, ağrıyı kesecek bitkisel reçeteyi açıklıyor.

ADAÇAYI: Yaprakları, doğal antibiyotiktir. Sıcak suda demleyip günde 2 fincan içmek ağrıyı keser, öksürüğü azaltır.

NANE: Boğazı yumuşatır ve kuruluğu giderir. Zencefille karıştırıldığında antioksidan etkisini yükseltir. Günde 2 fincandan fazla içmemek gerekir.

NAR KABUĞU: Boğaz enfeksiyonlarını tedavi eder. Boğaz ağrısını keser. IHLAMUR: Boğazdaki tahrişi önler. Ağrıyı keser. Yangını alır. Günde 2-3 fincan içilebilir.

KARANFİL: Ağrıyı giderir. Enfeksiyonu temizler. M

EYAN KÖKÜ: Balgam söktürücü etki gösterir. Demlendikten sonra gargara yapılabilir.

TOZ KARABİBER: Bağışıklığı güçlendirir. Öksürüğü keser.

ANASON: Öksürük ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde yeni detay! Çuval serisi Nevzat Bahtiyar’ın evinde!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Ege turizmini Tunç Soyer sabote etti!
Yine Trump yine patlayan silahlar! Pensilvanya’da sıyırdı geçti Florida’da panikletti... Onu öldürmeye çalışıyorlar
Narin cinayetinde İsrail merkezli provokasyona dikkat! ’Haber’ soslu MOSSAD acizliği... Kim bu Ali Dursun?
İşten ayrılana 5’li güvence: Kimler, nasıl yararlanıyor? İşsizlik, ihbar, kıdem, işe iade ödemeleri...
Her şey var kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı
Sakarya’da makarna fabrikasında patlama! Hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu... 30 yaralı var
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...
LGBT terörüne ’Büyük Aile’ tokadı! Anayasal düzenleme talebi: 7’den 70’e ’hayasız akın’ı durdurmak isteyenler tek yürek oldu
Maximin güç! Fenerbahçe Kasımpaşa’yı Süper Lig’de 2-0 yendi
Salim Güran ve işçisi Ramazan ne saklıyor? Sistematik inkar... Daha ölmemiş mesajına bakın ne dedi
Sakarya’daki patlamada yaralanan işçi dehşet anlarını anlattı
SON DAKİKA