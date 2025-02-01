Uzmanından yalnızlık duygusu ile baş etmede etkili olabilecek 6 öneri!

Yalnızlık veya yalnız kalma, bir insanın boşluk duygusuyla karışık kendini dünyadan kopmuş hissetme duygusu olarak tanımlanıyor. Yalnızlık çeken insan kendisini toplumdan kopmuş hissedebiliyor.

Başka insanlarla anlamlı bir iletişime girmekte zorluk çekiyor. Dr. Büşra Sübay, yalnızlık duygusu ile baş etmede etkili olabilecek 6 öneri veriyor:



- Duygularınızı fark edin.

- Sevdiklerinizle iletişimi koparmayın.

- Ortak noktalara sahip insanlarla temasa geçin.

- Kendinize rutinler oluşturun.

- Doğada gezintiye çıkın.

- Gerçek ihtiyacınızı belirleyin.