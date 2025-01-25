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Uzmanından teknolojinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik uyarılar!

Teknolojik gelişmeler bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken, diğer taraftan da insan sağlığını ciddi oranda tehdit ediyor. Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, "Cep telefonundan yayılan elektromanyetik radyasyona uzun süre maruz kalma kısırlığa yol açabilir" diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025
Uzmanından teknolojinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik uyarılar!

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    Akıllı cihazlar, haberleşme, bilgiye erişim ve sosyal bağlantı gibi alanlarda büyük avantajlar sağlıyor. Ancak uzun süreli kullanma çeşitli sağlık problemlerine yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Nur Dokuzeylül Güngör, teknolojinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik uyarılarda bulunuyor:

    GÜNÜN 4'TE 1'İ TELEFONDA
    İnsanlar, günlük olarak ortalama 5.5-6 saatini telefon başında geçiriyor. Cep telefonları elektromanyetik dalgalar yoluyla veri iletimi sağlar. Bu dalgalar, radyo frekansı (RF) olarak bilinen bir tür EMR yayar. EMR'nin biyolojik sistemler üzerindeki etkisi frekans, maruz kalma süresi ve yoğunluğa bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yapılan araştırmalar uzun süreli ve yoğun EMR maruziyetinin DNA hasarı, oksidatif stres ve hormon dengesizliklerine yol açabileceğini göstermiştir. Bu durum özellikle üreme organları üzerinde de olumsuz etkiler görülmesine sebep olmaktadır.

    DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRABİLİR
    Telefonlardan yayılan elektromanyetik radyasyonunun olumsuz etkileri ise kısırlığa yol açabilecek çevresel faktörler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre elektromanyetik radyasyon maruziyeti, reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini artırabilir. Yüksek ROS seviyeleri de yumurta kalitesini olumsuz etkileyebilir ve embriyo gelişimini engelleyebilir.

    Elektromanyetik radyasyon, üreme hormonlarını etkileyerek adet döngüsünde de bozulmalara neden olabilir. Kısırlığa yol açabilir. Ayrıca elektromanyetik radyasyonun DNA zincirlerinde kırılmaları teşvik edebileceği ve genetik anomalilere neden olabileceği bildirilmektedir. Bu durum, hem düşük yapma riskini artırabilir hem de gebelik şansını azaltabilir. Bazı çalışmalar, elektromanyetik radyasyona maruz kalmanın yumurta rezervinde azalmaya da neden olabileceğini öne sürmüştür.

    KONUŞMA KULAKLIKLA YAPILMALI
    Kadınların cep telefonları kullanımıyla ilgili bilinçli adımlar atmaları gerekiyor. Cep telefonlarını vücuda yakın taşımaktan kaçınmak, telefon görüşmelerini kulaklık veya hoparlör modunda yapmak, uyurken telefonu vücuttan uzak bir yerde bulundurmak, elektromanyetik radyasyon koruyucu kılıflar kullanmak, gerekmedikçe telefonu kullanmamaya özen göstermek cep telefonlarının potansiyel zararlarını en aza indirmek için alınacak önlemler olarak gösterilebilir.

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