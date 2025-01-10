Uzmanından sinüzit hakkında bilinmesi gerekenler!

Havalar serinliyor. Sinüzit de kapıyı çalıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı doku ile dolmasıyla ortaya çıkan sinüzitin, burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, yüzde dolgunluk hissi ve koku almada güçlük şeklinde kendini gösterdiğini söylüyor.

Hayat kalitesini düşüren sinüzit ihmal edildiğinde ortaya çıkan kronik farenjit, göz çevresinde enfeksiyonlar hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi sorunlara yol açıyor. Dr. Arslanhan, "Sinüzit, akut ve kronik sinüzit olmak üzere başlıca ikiye ayrılır. Akut sinüziti herkes yılda birkaç kez geçirebilir. Buna, soğuğa maruz kalma, alerji, vücut direncinin düşmesi gibi etkenler neden olur. Bu şikayetlerin üç aydan daha fazla sürmesi halinde ise sinüzit kronikleşebilir" bilgisini veriyor.

AĞRI KESİCİ VE SPREY...

Fiziki muayenenin yanı sıra endoskopik muayene, röntgen ve sinüs tomografisiyle tanının konduğu sinüzitin tedavisiyle ilgili şu bilgileri veriyor: Ağrı kesiciler ve sinüsün boşalmasını sağlayan burun spreyleri etkilidir. Eğer sinüzit ilaçla tedavi edilemiyorsa ameliyat gündeme gelebilir. Burada amaç cerrahi uygulamalar yardımıyla sinüs boşluklarının genişletilmesi ve drenajlarının arttırılmasıdır.