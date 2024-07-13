Uzmanından sıcak çarpmasına karşı altın öneriler!

Aşırı sıcak ve nemli ortama maruz kaldığında vücutta dengesizlik oluşuyor. Vücut ısısı artmaya başlayınca bazı hasarlanmalara yol açıyor. Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyran Bozkurt, sıcak hava çarpmasının beyin dokusu, kalp, karaciğer, böbrek gibi birçok sistemin bozulmasına neden olduğunu söylüyor. Altın değerinde önerilerde bulunuyor:

PAMUKLU KIYAFET GİYİN

Çocuklar, yaşlılar, kronik rahatsızlıklar ve cilt hastalıkları bulunanlar risk grubundadır. Sıcak havalarda belli risk faktörü olan kişilerin dışarı çıkmaması gerekiyor. Çıkması gerekiyorsa da koruyucu önlemlerini alarak çıkmalı. Vücut ısısını hapseden kıyafetlerden uzak tutacak ince ve pamuklu kıyafetler giymeli, şapka takmalı. Su tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. Kişinin sıcak kalmasına bağlı bazı semptomları gelişiyorsa yapacağınız şey vücudu soğutmaktır. Üstündeki kalın kıyafetleri çıkarmalısınız. Hasta gölge bir alana alınmalı, sert ve düz bir zemine uzandırılmalı.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ VERMEYİN

Kişiye ağızdan sıvı ve tuz dengesini sağlayacak içecekler içirilmeli. Sıcaklığa bağlı olduğunu düşündüğünüz ateş yüksekliklerinde, herhangi bir enfeksiyona bağlı değilse ateş düşürücü vermeyin, bu kişilerde işe yaramayacaktır. Bizim size önerimiz ateş düşürücü değil, sıvı desteğini sağlayıp vücudu dışarıdan soğutmaya çalışın.



TUZLU SU SIVI KAYBINI ARTIRIYOR

Güneşin etkisinin en üst düzeyde hissedildiği saatlerde denize girilmemesi lazım. Deniz suyu tuzlu olduğu için sıvı kaybını artırıyor. Onun için güneşin dik gelmediği saatleri tercih etmek her zaman için uygun olacaktır. Vücudu sıcak havaya adapte etmek gerekiyor. Birdenbire çıkmaya kalkışırsak vücudun denge mekanizması şaşar. Kendimizi buradaki adaptasyona alıştırmak lazım.