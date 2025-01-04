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Uzmanından sağlıklı atan bir kalbin altı kuralı!

Kalp hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Tedavide geç kalındığında ölüme yol açıyor. Uzmanlar korunmanın şifrelerini açıklıyor: Günde 7 saat uyuyun. Zayıflayın. Sofranızdan balık ve zeytinyağını eksik etmeyin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ocak 2025
Uzmanından sağlıklı atan bir kalbin altı kuralı!

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    Kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında ise kalp ve damar hastalıkları geliyor. Tüm dünyada en çok ölüme yol açan hastalıkların başında gelen kalp ve damar rahatsızlıklarının erken tespiti kritik önem taşıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlıklı atan bir kalbin 'altı' kuralını sıralıyor:

    - Uyku önemli: Düzenli uyku, vücudu tepeden tırnağa onarır. Kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu ve Tip-2 diyabet şikayetlerini ortadan kaldırır.

    - Kilo çok riskli: Beden kitle indeksi, bireylerin vücut ağırlığını, boyun karesine bölünmesi ile elde edilir. Bu değerin 27'den fazlası olması, kalp hastaları için risk faktörüdür.

    - Sağlıklı beslenin: Sağlıklı bir kalp için sağlıklı beslenmek gerekir. Günde 2 porsiyon meyve, 3 porsiyon da sebze tüketmek kalp hastalıklarının yanı sıra kanser, diyabet, nörolojik hastalık riskini de azaltır. Haftada en az 2 gün uskumru, somon, hamsi, sardalya gibi yağlı balıkları sofrada düzenli olarak tüketmenin kalp hastalıkları riskini 3 kat azalttığı bilinir.

    - Tuzu azaltın: Günlük tuz tüketiminin fazla olması tansiyonu yükseltir. Kalp hastalıklarını beraberinde getirir. Bunun için bir günde 6 gramdan fazla tuz tüketilmemelidir.

    - Egzersiz şart: Egzersiz yapmak damarları korur, tansiyonu ve kolesterolü düzenler. Haftada 5 gün düzenli egzersiz yapmak kalp sağlığını iyileştirir. Felç riskini de azaltır.

    - Bunlardan uzak durun: Sigara, kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 10 artırır. Alkol kullanımı kalp kasında hasara yol açar, kardiyak aritmiye sebep olur ve felç riskini artırır.

    ZEYTİNYAĞI ŞART
    Zeytinyağı, içeriğindeki oleuropein fenolik bileşiği sayesinde tansiyonu düşürür. Araştırmalar günde 7 gram zeytinyağı tüketenlerin kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskinin yüzde 19 azaldığını gösterir.

    Günlük toplam 40 gram çiğ badem, fındık, ceviz tüketmek damar sağlığını koruma da kolesterol düzeyini azaltmada ciddi katkı sağlar.

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