Uzmanından nezle, grip, bronşiyolit ve farenjitin belirtileri ve korunmanın yolları

Yetişkinlere göre bağışıklık sistemi çok daha zayıf olan çocuklar öksürük, hapşırık ve konuşma esnasında havaya yayılan damlacıklardaki virüs ve bakteriler nedeniyle hastalanıyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elida Yüksel, "Çocukları soğuk hava değil, kapalı ortamlarda kolayca bulaşan mikroplar hasta ediyor. Kirli ellerin yüze sürülmesi, bulunulan ortamın düzenli havalandırılmaması ve öksürüp hapşırırken havaya saçılan virüs ve enfeksiyonlar nedeniyle çocuklar sık hastalanıp okula gidemiyor. İyileştiğinde de çabucak yeniden hasta oluyor" diyor. Nezle, grip, bronşiyolit ve farenjitin belirtilerini ve korunmanın yollarını anlatıyor:

1- NEZLE: Burun akıntısı, öksürük, hapşırık ve boğazda kaşıntı gibi belirtilerle kendini belli ediyor. Tedavide bolca C vitamini alınması, bol su içilmesi ve dinlenme çok önemli oluyor.

2- GRİP: Hastalığın belirtilerini yüksek ve inatçı ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas ve eklemlerde ağrı, karın ağrısı, titreme, gözlerde kızarıklık, öksürük, bulantı, kusma ve ishal oluşturuyor. Çocuklarda yetişkinlerden farklı olarak influenza enfeksiyonları öncelikle ishal, kusma ya da gözlerde kızarıklık ile ortaya çıkabiliyor.

3- BRONŞİYOLİT: Özellikle 2 yaş altındaki bebeklerde çok sık görülen, viral bir enfeksiyon kaynağı olan bronşiyolit, üst solunum yolu şikayetleri sonrasında gelişen hışıltı ve solunum sıkıntısı olarak tanımlanıyor. Kalabalık ortamlarda bulunan ve sigara dumanına maruz kalan bebeklerde burun akıntısı ve hafif ateşle seyreden hastalık, akciğerlere inebiliyor.

4- FARENJİT: Çok yüksek bulaş riskine sahip olan ve damlacıklar yoluyla bulaşan farenjit, bademciklerin iltihaplanması anlamına geliyor. Sıklıkla yüksek ateş, üşüme, titreme, yutkunmada zorlanma, boğaz ve kulak ağrısı ile başlayan farenjitte şikayetler artarak ilerliyor.



BUNLARI YAPIN

- Mevsim sebze ve meyveleri yedirin.

- Bol sıvı (su, ayran, kefir, çorba) tüketimine özen gösterin.

- Çocuğun bulunduğu ortamı düzenli havalandırın.

- Açık havada kısa yürüyüşler yaptırın.

- Ellerini yüzüne götürmeme ve sabunla yıkama alışkanlığı kazandırın.

- Kendini okula gidecek kadar iyi hissetmiyorsa evde dinlenmesini sağlayın.

- Evde sigara içmeyin. İçilse de üzerinize sinen koku çocuğu rahatsız eder.

- Çevresinde hasta bir kişi varsa kendini korumak için maske takmaya teşvik edin.

- Toplu taşımada ortak alanlarla temastan sonra ellerini yıkaması gerektiğini anlatın.