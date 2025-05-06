Uzmanından kulaklara zarar veren 7 davranış! Temizleme çubuğu kullanmayın

Ülkemizde 2.2 milyon kişi işitme problemleri yaşıyor. Bazı sorunlar hastalıklara bağlı gelişirken yapılan bazı davranışlar ve durumlar da kulaklara zarar verebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kulaklara zarar veren 7 davranışı anlattı:

1- Yüksek ses ve gürültü: Yüksek sesle müzik dinlemek, kulak korumasız silah atışı yapmak, yüksek sesli ortamlarda çalışmak, yüksek sesli patlamalara maruz kalmak, yüksek sesle eğlence merkezi gibi ortamlarda çalışmak işitmeye zarar vererek kulakta çınlamaya neden olabilir.

2- Kulak temizleme çubukları: Kulak kirinin kulak kanalında tıkanmasına neden olarak kulağa zarar verir. Normalde kulak kiri kendini kulak dışına doğru atmaya meyillidir. Kulak çubuklar ile kendi kendini temizleyen bu sistem bozulmuş olur.

3- Kulak damlası: Örneğin Gentamisin etken maddesi taşıyan kulak damlaları kulak için zararlı etkiye sahiptir. Bir takım karışımlar kulak kanalı Ph dengesini bozarak kulakta mantar enfeksiyonu ve iltihap oluşmasına neden olarak kulağa zarar verebilir.

4- Cep telefonu: Radyasyon ve elektromanyetik dalga yayarak kulağa zarar verebilir. Özellikle ilk arama esnasında kulağa tutulması en fazla elektromanyetik dalga yayarak kulakta çınlamaya, zonklama ve derinden ağrı hissi oluşmasına neden olabilir. Kulaklık kullanın.

5- Sigara ve ilaçlar: Sigara kullanımı zamanla kan damarlarında bozulmaya neden olarak, kan akımını bozar. Bu da işitme kaybı ile neticelenir. Bazı antibiyotikler ve kemoterapi ilaçları kulak hücrelerinin ölmesine neden olarak işitmeye kalıcı olarak zarar verebilir.

6 Piercing: Hijyenik şartlar sağlanmadan yapılırsa kulak kıkırdağında erime meydana gelerek kulak şeklinin bozulmasına neden olabilir. Yine kulağa takılan küpelerin kulakta alerjik reaksiyon yaparak kaşınmasına ve kulağın şişerek enfeksiyon oluşturmasına yol açar.

7- Baş dönmesi: Denge sistemini etkileyen baş dönmesi, kulakta çınlama, basınç artışı ve kulakta tıkanma hissi duymanın da etkilenebileceğinin göstergesidir. Bu nedenle baş dönmesi hastaları kulak burun boğaz hekimlerince ayrıntılı değerlendirilmelidir.