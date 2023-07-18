Uzmanından kritik skolyoz uyarısı: Hemen harekete geçin...

EGZERSİZLE ÖNLENEBİLİR

Skolyozların çoğu, egzersiz ve korseyle tedavi edilebiliyor. 0-20 derece eğriliklerde egzersiz tedavisi ile gözlem yeterli geliyor. 20-40 derece arasında ise egzersizin yanı sıra korse uygulaması gerekiyor. 40-45 dereceye ulaştığında cerrahi yönteme başvuruluyor. Skolyozu olan çocukların yaklaşık yüzde 0,1-0,3'ü gibi çok az bir kısmında deformitenin cerrahi olarak düzeltilmesine ihtiyaç duyuluyor.

ÜÇ TİP SKOLYOZ VARDIR

Skolyoz 3 gruba ayrılıyor. En sık görüleni 'idiopatik' diye ifade edilen, 'sebebi bilinmeyen' skolyoz tipidir. İkincisi kas veya sinir hastalıklarına bağlı gelişebilen nöromusküler skolyoz görülüyor. Diğeri ise anne karnındaki bebeğin omurga anomalilerine bağlı olarak gelişen "doğumsal skolyozdur".