Uzmanından kaygı azaltıcı 9 öneri!

Çevremizde kaygıya yol açan pek çok etken bulunuyor. Kaygı; tansiyonu yükseltmesinden sindirim sorunlarına, bağışıklığı düşürmesinden depresyona dek sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Psikolog Nida Koca, kaygıyı azaltmaya yardımcı 9 etkili önlemi sıralıyor:
Nefes egzersizi yapın.
Beslenme düzeninizi gözden geçirin.
Kas egzersizleri yapın.
Yeterli ve kaliteli uyuyun.
Düzenli egzersiz yapın.
Alkol kullanımından uzak durun.
Kafein tüketiminde aşırıya kaçmayın.
Kabuğunuza çekilmeyin.
Sanatın özgür alanından yararlanın