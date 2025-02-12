Uzmanından kanseri önlemek için sağlıklı tüyolar: 1-2 fincan yeşil çay tüketin

Sağlıklı ve dengeli beslenme sadece formda kalabilmenin yanında vücudumuz için pek çok fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Dilşat Bat, modern çağın vebası kanseri önlemek için sağlıklı tüyolar veriyor.

SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN

Fazla kilolara 'dur' demek için yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçmanız hastalık riskinin oluşmasının da önüne geçebilir. Öyle ki sağlıklı beslenme ile kanser riskini yüzde 30 azaltabilirsiniz. Kanser oluşmasında etkili olan alkol ve sigaranın yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıkları da büyük rol oynuyor. Peki hatalı beslenme alışkanlıklarından vazgeçerken sağlıklı ve dengeli beslenme için ne yemeniz gerektiğini biliyor musunuz?

HEM SİYAH HEM YEŞİL

Hem siyah çay hem de yeşil çay yapısında güçlü bir antioksidan olan polifenolleri bulunduruyor. Siyah çay, yeşil çayın fermente edilmiş halidir. Yeşil çayda polifenoller siyah çaya göre daha fazla bulunduğu için yeşil çayın daha yararlı olduğu üzerinde duruluyor.

Kanser riskini düşürmek için herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde 1-2 fincan yeşil çay veya 3-4 fincan siyah çay tüketebilirsiniz. Ancak sıcak içecekler yemek borusu kanser riskini artırdığı için çayın çok sıcak olmamasına dikkat edin, küçük yudumlar halinde içmeye özen gösterin.