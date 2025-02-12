SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından kanseri önlemek için sağlıklı tüyolar: 1-2 fincan yeşil çay tüketin

Bazı besinler kanser hücrelerini vücuttan uzaklaştırma konusunda vücudun iç dinamiklerine daha fazla destek veriyor. Doç. Dr. Dilşat Baş, "Kanser riskini düşürmek için 1-2 fincan yeşil çay tüketin" diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Uzmanından kanseri önlemek için sağlıklı tüyolar: 1-2 fincan yeşil çay tüketin

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sağlıklı ve dengeli beslenme sadece formda kalabilmenin yanında vücudumuz için pek çok fayda sağlıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Dilşat Bat, modern çağın vebası kanseri önlemek için sağlıklı tüyolar veriyor.

    SİGARA VE ALKOLÜ BIRAKIN
    Fazla kilolara 'dur' demek için yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçmanız hastalık riskinin oluşmasının da önüne geçebilir. Öyle ki sağlıklı beslenme ile kanser riskini yüzde 30 azaltabilirsiniz. Kanser oluşmasında etkili olan alkol ve sigaranın yanı sıra hatalı beslenme alışkanlıkları da büyük rol oynuyor. Peki hatalı beslenme alışkanlıklarından vazgeçerken sağlıklı ve dengeli beslenme için ne yemeniz gerektiğini biliyor musunuz?

    HEM SİYAH HEM YEŞİL
    Hem siyah çay hem de yeşil çay yapısında güçlü bir antioksidan olan polifenolleri bulunduruyor. Siyah çay, yeşil çayın fermente edilmiş halidir. Yeşil çayda polifenoller siyah çaya göre daha fazla bulunduğu için yeşil çayın daha yararlı olduğu üzerinde duruluyor.

    Kanser riskini düşürmek için herhangi bir sağlık sorununuz yoksa günde 1-2 fincan yeşil çay veya 3-4 fincan siyah çay tüketebilirsiniz. Ancak sıcak içecekler yemek borusu kanser riskini artırdığı için çayın çok sıcak olmamasına dikkat edin, küçük yudumlar halinde içmeye özen gösterin.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Binance
    CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya’ın ardından Pakistan’da
    Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık
    Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır?
    Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı
    Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak
    Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltıyı kim verdi? TFF VAR kayıtlarını açıkladı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar
    AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır
    DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var
    Putin’den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Çalışma yapılacak: Kritik tarih belli oldu | 3 formül masada
    Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Bakan Bayraktar’dan Türkmen gazı açıklaması: 20 yıl sonra bir ilk!