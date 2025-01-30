Uzmanından gözyaşı kanal tıkanıklığıyla ilgili önemli bilgiler!

Gözyaşının fazla üretilmesi veya üretilen gözyaşının gözyaşı kanallarının tıkalı olmasına bağlı dışarı akmasına "epifora" deniyor. Eğer gözyaşı kanalı tıkalıysa bunun tedavisi cerrahi oluyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Barış Yeniad, gözyaşı kanal tıkanıklığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: Uzun süreli gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında tıkalı bölümde enfeksiyon üremesi nedeni ile ciddi göz enfeksiyonları meydana gelmektedir. Bu tür durumlarda hastalarda kapaklarda şişlik, kızarıklık ve ciddi göz ağrısı ortaya çıkmaktadır.



BAZEN STENT YERLEŞTİRİLİR

Tedavide laser veya açık cerrahi uygulanabilir. En yüksek başarı ameliyattır. 45 dakika sürmektedir. Ameliyat sonrasında göz kapatılmaktadır. Ertesi gün pansuman için açılmaktadır.

Bazı durumlarda gözyaşı kanalına silikon bir stent koyulmaktadır. Bu stent gözyaşı kanalının tekrar kapanma riski olan hastalarda önlemek amacı ile yerleştirilir. Stent ameliyattan yaklaşık 1 ay sonra alınmaktadır. Ameliyatın başarı oran yüzde 80'in üzerindedir. Kanalda tekrar tıkanmalar görülebilir.