SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanından gözyaşı kanal tıkanıklığıyla ilgili önemli bilgiler!

Gözyaşının fazla üretilmesi, kanallarda tıkanıklığa yol açıyor. Prof. Dr. Barış Yeniad, gözde şişlik, kızarıklık, ağrı ve hatta körlüğe bile neden olabildiğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ocak 2025
Uzmanından gözyaşı kanal tıkanıklığıyla ilgili önemli bilgiler!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Gözyaşının fazla üretilmesi veya üretilen gözyaşının gözyaşı kanallarının tıkalı olmasına bağlı dışarı akmasına "epifora" deniyor. Eğer gözyaşı kanalı tıkalıysa bunun tedavisi cerrahi oluyor.

    Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Barış Yeniad, gözyaşı kanal tıkanıklığıyla ilgili önemli bilgiler veriyor: Uzun süreli gözyaşı kanalı tıkanıklıklarında tıkalı bölümde enfeksiyon üremesi nedeni ile ciddi göz enfeksiyonları meydana gelmektedir. Bu tür durumlarda hastalarda kapaklarda şişlik, kızarıklık ve ciddi göz ağrısı ortaya çıkmaktadır.

    BAZEN STENT YERLEŞTİRİLİR
    Tedavide laser veya açık cerrahi uygulanabilir. En yüksek başarı ameliyattır. 45 dakika sürmektedir. Ameliyat sonrasında göz kapatılmaktadır. Ertesi gün pansuman için açılmaktadır.

    Bazı durumlarda gözyaşı kanalına silikon bir stent koyulmaktadır. Bu stent gözyaşı kanalının tekrar kapanma riski olan hastalarda önlemek amacı ile yerleştirilir. Stent ameliyattan yaklaşık 1 ay sonra alınmaktadır. Ameliyatın başarı oran yüzde 80'in üzerindedir. Kanalda tekrar tıkanmalar görülebilir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Donald Trump: Helikopter yanlış zamanda yanlış yerdeydi
    Emekliye Şubat’ta promosyon Mart’ta ikramiye! Neler değişecek? Kim, ne kadar alacak?
    Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
    Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!
    Başkan Erdoğan, MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu’nu kabul etti
    Eyüpsultan’da korkunç cinayet: Aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu I Katil evin oğlu çıktı
    Amsterdam’da seri sonu! Ajax Galatasaray 2-1 | MAÇ SONUCU
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    Fenerbahçe play-off’a tutundu! Midtjylland - Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU
    Malatya’da hak sahipleri yeni yuvalarına kavuşuyor! 2 bin 175 konutun inşası tamamlandı
    Kartal buraya kadar! Twente Beşiktaş 1-0 | MAÇ SONUCU
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor
    CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi
    Hamas resmen açıkladı: Muhammed Deif şehit oldu
    12 yaşındaki Gazzeli Tasnim’den Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Yeryüzündeki tüm Müslümanların babası
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...