Uzmanından depresyonun nedenlerini ve çözüm yolları!

Duygu durum bozukluğu depresyon, sürekli üzüntü, çökkün ruh hali ve zevk alamamayla karakterize oluyor. Kişinin günlük işlevselliğini olumsuz etkiliyor. En az iki hafta süren çökkün ruh hali veya zevk alamamayla beraber uykusuzluk veya aşırı uyuma, iştahsızlık ya da aşırı yeme, huzursuzluk, sinirlilik, hareketlerde yavaşlama, yorgunluk, enerji kaybı, kararsızlık, değersizlik ve suçluluk düşünceleri, dikkatte azalma ve ölüm düşünceleri görülüyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Anıl Talas Özçimen, depresyonun nedenlerini ve çözüm yollarını anlatıyor:

GENETİK GEÇİŞLİ OLABİLİR

Depresyon ile ilişkili etmenler genetik yatkınlığa ek olarak ekonomik durum, eğitim düzeyi, işsizlik, cinsiyet, yaş gibi demografik ve sosyo- ekonomik etmenler, ruhsal travmalar, savaş, göç gibi çevresel olaylar ve son yıllarda da obezite, fiziksel aktivite, alkol ve madde kullanımı gibi hayat tarzına ilişkin değişkenlerdir. Genetik veriler; duygu durum bozukluklarının gelişiminde genetik geçişin önemli bir etmen olduğunu göstermektedir. Stresli yaşam olayları depresyona sebep olabilmektedir. Ayrıca kronik hastalıklar, hormonal değişiklikler, bazı ilaçlar, alkol ve madde kullanım bozuklukları da depresyon gelişimine neden olan etkenlerdir.

'KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR'

Depresyon, kadınlarda, erkeklere göre daha fazla görülüyor. Kışın güneş ışığının azalmasının, uyku düzeni ve ruh hali üzerinde doğrudan etkili olan melatonin ve serotonin gibi bazı beyin kimyasallarının dengesini bozduğu düşünülmektedir.



ALKOL VE SİGARADAN UZAK DURUN

Doktorun önerdiği ilaçları düzenli almak, terapi seanslarına katılmak tedavide esastır. Aile ve arkadaş desteğini almak, durumu onlarla da paylaşmak yardımcı olabilir. Alkol ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak durmak, depresyon belirtilerini yönetmede çok önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, daha önceden zevk alınan aktiviteleri düzenli yapmaya çalışmak, dengeli beslenmek ve yeterli uyku da depresyonla mücadelede etkilidir.