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Uzmanından adet öncesi gerginliğe 5 öneri!

Op. Dr. Gamze Baykan, bu dönemi daha rahat atlatmak isteyen kadınlara bitki çaylarından doğa yürüyüşlerine kadar 5 etkili öneride bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Nisan 2025
Uzmanından adet öncesi gerginliğe 5 öneri!

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Adet öncesi gerginlik sendromu, 25 ile 35 yaş arasındaki kadınlarda kendini gösteriyor. Yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyor. Op. Dr. Gamze Baykan, gerginliğe karşı 5 öneri veriyor: Bol su içmek, tuzdan uzak durmak faydalı olur.

Papatya, melisa gibi bitki çayları psikolojik hali düzeltebilir. Cilt bakımı, cilt temizleme gözenekleri rahatlatıp akne oluşumunu aza indirir. Çikolata, tatlı yerine kuru meyve, yine orman meyvelerinden oluşan çaylar, az şekerli tatlılara yönelmek doğru olur. Anksiyete alınganlık halleri için kafeinden uzaklaşmak ve doğada yürüyüş yapmak gerekir.

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