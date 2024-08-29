Uzmanı yağ yakmanın şifrelerini açıklıyor!

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yağ yakmanın şifrelerini açıklıyor:
- Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.
- Bol bol su iç. Günde mutlaka 2 litre su tüket.
- Meyve suyu yerine meyve tüket.
- Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.
- Şeker tüketimini bırak. Tatlandırıcı kullanma.
- Hızlı yemek yeme. Her lokmanı çok iyi çiğne.
- Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.
- Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.