Uzmanı yağ yakmanın şifrelerini açıklıyor!

Kalıcı kilolardan kurtulmanın yolu, fazla yağları yakmaktan geçiyor. Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı yağ yakmanın şifrelerini açıklıyor:



- Günde 7-8 saat uyu. Geç olmadan aynı saatlerde uyumaya çalış.

- Bol bol su iç. Günde mutlaka 2 litre su tüket.

- Meyve suyu yerine meyve tüket.

- Ara öğünlerin için yanında mutlaka sağlıklı atıştırmalık bulundur.

- Şeker tüketimini bırak. Tatlandırıcı kullanma.

- Hızlı yemek yeme. Her lokmanı çok iyi çiğne.

- Kahvaltıda mutlaka maydanoz ve yumurta tüket.

- Geç saatlerde yemek yeme. Uyumadan en az 3 saat önce yemek yemeyi bırak.

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