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Uzmanı vertigoyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

Şiddetli baş ağrısı olarak tanımlanan vertigo, kişinin hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Prof. Dr. Ayşe Adin Selçuk, “Uykusuzluk ve stres gibi basit nedenlerle vertigo oluşabilir” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Uzmanı vertigoyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor!

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Vertigo, başta dönme, sersemlik ya da bulanıklığa deniyor. Denge sistemini etkileyen herhangi bir nedenle ortaya çıkabiliyor. Kulaklar, beyin, beyincik, omurgalar ve hatta hastalıklarda görülebiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Adin Selçuk, vertigoyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

YATAĞA BAĞIMLI HALE BİLE GETİREBİLİR
Şiddetli vertigo atakları, iş-güç kaybı, günlük aktivitelerde bulunamamak ve çoğu zaman yatağa bağımlılık oluşturacak kadar olumsuz sorunlara yol açabilmektedir. Baş dönmesinin süresi, olası nedenini ortaya koymada çok önemlidir. Halk arasında 'kristal oynaması' denen pozisyonel vertigo atakları saniyeler sürerken, iç kulak gribi dediğimiz denge siniri enfeksiyonunda vertigo tüm gün sürebilir. İç kulak tansiyonu diye adlandırabileceğimiz iç kulak tansiyonu hastalığında ise vertigo atakları aralıklıdır, bu birkaç yılı da bulabilir, aylık ya da günlük ataklarla da görülebilir.

YOLCULUK DA YOL AÇABİLİR
Her 50 kişiden biri hayatında en az bir kez BPPV (iyi huylu pozisyonel vertigo) atağı geçirir. Denge organının bir bölümünden gelen denge kristallerinin yanlışlıkla denge organının başka bir bölümüne taşınmasıyla oluşan bir durumdur. Yine stres, uykusuzluk gibi durumlar sonrası bu hastalık görülebilmekteyken, başın titreşime maruz kalan durumları; yolculuk yapma, diş tedavisi, kafa travması gibi durumların da bu kristallerin yerinden oynamasına neden olabildiği düşünülmektedir.

YAPILAN MANEVRALARLA TANI KONUR
Pozisyonel vertigoda çoğu kez, yapılan manevralarla tanı konur. Tanının konamadığı durumlarda, denge laboratuvarında videonistagmografi eşliğinde yapılan manevralar hastalığı objektif biçimde ortaya koyar. Kristallerin yerleştirilmesinden sonra bir hafta kadar ani baş hareketlerinden kaçınılması, etkilenen kulak üzerine yatılmaması ve yatarken başın yüksekte tutulması, hastalığın yatışmasına ve erken dönemde nüks etmemesine yardımcı olacaktır. Aşırı sigara, alkol ve kahve tüketiminden kaçınılmalıdır. Stres ve uykusuzluktan uzak durma vertigonun azaltılmasında etkili olacaktır.

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