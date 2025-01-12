Uzmanı vertigonun tedavi yöntemleri ile ilgili konuştu!

Serinleyen hava, nörolojik hastalıkları da tetikliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Fatmanur Altunsoy Yılmaz, son dönemde baş dönmesi şikayetlerinde yaşanan artışa değiniyor.

Vertigo olarak da bilinen bu durumun bir hastalık değil semptom olduğunu ve genellikle sersemlik, denge problemi, mide bulantısı, kulakta çınlama, yoğun baş ağrısı, kulakta tıkanıklık hissi, hareket ederken zorlanma gibi şikayetlere neden olduğunu belirtiyor. 40 yaşından sonra sık görülen vertigonun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor:

Hastalar ilaç tedavisine ek olarak beslenmesine de dikkat etmeli. Badem, ceviz, fındık tüketmeli ve bol su içmeli. Bu durum beyin damarlarının korunmasına ve vertigonun tetiklenmesinden korunmada etkilidir.