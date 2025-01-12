PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı vertigonun tedavi yöntemleri ile ilgili konuştu!

Vertigo, baş döndürüyor. Denge kaybına yol açan bu hastalıkta ilaç tedavisi kadar doğru beslenme de önem taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025
Uzmanı vertigonun tedavi yöntemleri ile ilgili konuştu!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Serinleyen hava, nörolojik hastalıkları da tetikliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Fatmanur Altunsoy Yılmaz, son dönemde baş dönmesi şikayetlerinde yaşanan artışa değiniyor.

    Vertigo olarak da bilinen bu durumun bir hastalık değil semptom olduğunu ve genellikle sersemlik, denge problemi, mide bulantısı, kulakta çınlama, yoğun baş ağrısı, kulakta tıkanıklık hissi, hareket ederken zorlanma gibi şikayetlere neden olduğunu belirtiyor. 40 yaşından sonra sık görülen vertigonun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor:

    Hastalar ilaç tedavisine ek olarak beslenmesine de dikkat etmeli. Badem, ceviz, fındık tüketmeli ve bol su içmeli. Bu durum beyin damarlarının korunmasına ve vertigonun tetiklenmesinden korunmada etkilidir.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında 2. perde! Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
    EMEKLİYE ÖDEME ZAMANI: Gözler taban aylık için Meclis’te I Yeni aylık ödemeleri ne zaman yapılacak? Hesaplara neler yatırılacak?
    Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...
    DEM İmralı heyeti Demirtaş’tan sonra Figen Yüksekdağ’a gitti! Üzerime düşeni yaparım mesajı... Öcalan’la ikinci görüşme ne zaman?
    Joe Biden ve Netanyahu’dan özel telefon görüşmesi | Gündemleri Gazze’de ateşkes!
    Los Angeles’ta 6 ayrı noktada binlerce dönüm alan yandı: 24 kişi hayatını kaybetti! Yangın nasıl başladı? Yılbaşı gecesi iddiası
    Ayrılık çanları çaldı! Pelin Akil ve Anıl Altan çifti boşanıyor
    Cimbom Yılmaz! Başakşehir Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de fırıncı kadın tatlı sorusunda patladı! Oktay Kaynarca şaşkınlığını gizleyemedi
    Amasya’da sondaj esnasında göçük: 2 işçiden acı haber geldi
    Fenerbahçe’nin yıldızına eski takımı talip! Transferde ayrılık kapıda
    İstanbul’da denize atık su deşarjı ihbarı: Bakanlık harekete geçti! Sorumlusu kim?
    28 BİN 746 MEMUR ALIMI YAPILACAK! 32 kurum ilanları listeledi: MSB, TÜBİTAK...
    EMEKLİYE 3 AYLIK ZAM FARKI | 6 bin 87 TL ek ödeme onayı geldi! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, memur...
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad’da! Konu: Suriye! YPG feshedildiğini duyursun