Uzmanı varise karşı uyardı! Tedavi edilmediği durumlarda ciddi sağlık problemlerine yol açıyor

Varis, vücutta yeşil damarlar belirlemesiyle başlıyor. Bunlar ciltte kabarcıklara neden oluyor. Tedavi edilmediği durumlarda hastalık ilerleyerek ciddi sağlık problemlerine yol açıyor.

Prof. Dr. Bora Farsak, "Eğer bölgede açık yaralar oluşursa hasta yüzde yüz oranla ömür boyu varis çorabı giyinmek zorunda kalacaktır. Normalde lazerle hiçbir kesi, kanama, ağrı olmadan yüzde 90 olumlu sonuç alabilecekken ilerleyen variste bu lazer mucizesini kaybediyoruz. Bu yüzden varis tedavinizi önemseyin" diye konuşuyor.