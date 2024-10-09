Uzmanı uykusuzluk problemi hakkında yapılması gerekenleri açıkladı!

Uykusuzluk problemi, günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Leyla Polat, "Uyku kalitesini artırmak için haftanın her günü, aynı saatlerde uyumaya çalışılmalıdır. Bunun yanında, kişiyi sakinleştirecek aktiviteler ve meditasyon da uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Uyumadan önce besin alımını durdurmak, kafein alımına saatler önce son vermek de uykusuzluğun önüne geçmeyi sağlayabilir. Aynı zamanda gün içerisinde egzersiz yapmak, elektronik eşyaları yatak odasında kullanmamak da önemli tedbirlerdir" diyor.

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