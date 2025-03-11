Uzmanı uyarıyor: Sırt ya da bel ağrısıyla belirti veriyor! Kanser habercisi olabilir

Dünyada her yıl 19 milyon kişi, kansere yakalanıyor. Yaklaşık 10 milyon kişi, bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Gerekli önlemler alınmazsa 2040 yılında bu sayının 30 milyona yükseleceği öngörülüyor. Ülkemizde de her yıl yaklaşık 240 bin kişiye kanser tanısı konulduğu belirtiliyor.



Son yıllarda kanser tedavilerinde yaşanan önemli gelişmelere paralel olarak yaşam süresi uzadıkça halk arasında "kanserin omurga kemiğine sıçraması" olarak bilinen omurga metastazı ile karşılaşma sıklığı artıyor. Ortopedi ve Travmatoloji, Ortopedik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Seyit Ali Gümüştaş, akciğer ve karaciğerden sonra en sık omurgada kemik metastazı görüldüğüne dikkat çekiyor.



"Kanser tipine bağlı olarak omurgada metastazın görülme sıklığı yüzde 40 gibi yüksek oranda görülüyor. Erken tanı ile tedavi ise yaşamsal önem taşıyor. Dolayısıyla kanser hikayesi olan hastalarda boyun, sırt ya da bel ağrısı şikayeti ortaya çıkmış ise ve bu ağrı zamanla artıp istirahatte de devam ediyorsa, mutlaka alanında uzman bir hekime başvurulması gerekiyor" diyor.

YÜRÜME SORUNLARI OLUR

Hastalar ilerleyen dönemlerde geceleri ağrı nedeniyle uykudan uyanabiliyor. Standart ağrı kesicilerden yeterli fayda görünemiyor. Omurga kemiğine metastaz hastalarında omurilik ya da sinir kökü basısına bağlı olarak kol ya da bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük de ortaya çıkabiliyor. Hasta yürümekte zorluk çekebiliyor.



Sinir hasarına bağlı olarak bağırsak ve idrar fonksiyonlarında bozulma gelişebiliyor, Omurga kemiği metastazı başta yıpranmış omurga hastalıkları (fıtık, dar kanal vs) olmak üzere ağrıya ve sinir basısı bulgularına neden olan birçok omurga problemi ve osteoporoz (kemik erimesi) ile karışabiliyor. Bunun asıl sebebi hastalarda ortak şikayete neden olmaları.



TEDAVİDE ÇOK ÖNEMLİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Son yıllarda kemik metastazlarının tedavisinde çok önemli yenilikler yaşanıyor. Omurga kemiği metastazlarının tedavisinde yeni gelişmeler; görüntüleme eşliğinde (tomografi, seyyar röntgen) kapalı uygulanan yakma (radyofrekans ablasyon, mikrodalga ablasyon) ve dondurma (krioablasyon) işlemleridir.



Bu yöntemler özellikle radyoterapiye dirençli ya da tekrarlamış (nüks) metastaz varlığında uygulanıyor ve bu hastalarda etkin sonuç alınabilmesi en önemli avantajlarını oluşturuyor. Omurga kemiğindeki tümörün tedavi edilmiş olması hastaların sadece yaşam kalitelerini artırmıyor, ayrıca özellikle tek bir yerde omurga metastazı olan hastalarda beklenen yaşam süresini de uzatıyor. Bu tedavi yöntemlerindeki en kritik nokta ise uygun hasta seçimi ve deneyimli ellerde yapılan titiz uygulamadır.



40 YAŞ SONRASINDA GÖRÜLÜYOR

Omurgada oluşan kemik metastazları çoğunlukla 40 yaş sonrasında görülüyor ve kanserin ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Kanserlerin tamamının metastaz yapma ihtimali olsa da en sık meme, prostat, akciğer, böbrek ve tiroit kanserleri omurgaya metastaz yapıyor. Bunun nedeni ise bu kanser tiplerinin toplumda daha yaygın görülmeleri ve yaşam süresinin uzun olması.



Omurga metastazı sıklıkla kanser tedavisi sürecinde olan hastanın şikayeti olmaksızın yapılan rutin taramada veya bazı yakınmalarıyla hekime başvurduğunda teşhis ediliyor. Omurga metastazlarının en sık görülen ve ilk belirtisi boyun, sırt ya da bel ağrısı oluyor. Ağrının istirahatte bile dinmemesi ve zamanla şiddetinin artması tipik belirtilerini oluşturuyor.