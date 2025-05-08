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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Nil, göz alerjisi hakkında açıklamalar yaptı:



EV TOZU AKARLARI NEDEN OLABİLİR

GÖZ alerjisi sırasında histamin gibi kimyasallar salgılanarak gözde kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilere yol açar. En yaygın tetikleyici unsurları şunlardır: Polen (özellikle ilkbahar ve yaz aylarında), ev tozu akarları, hayvan tüyü ve deri döküntüleri, küf mantarları, parfümler, makyaj ürünleri ve duman gibi kimyasal irritanlar.

Uzmanı uyarıyor! Bu belirtilere dikkat: Bahar aylarında korunmak gerekiyor. (AA)



RÜZGARLI HAVALARA DİKKAT

Göz hekimi, hastanın şikayetlerini dinledikten sonra özel bir mikroskop ile gözdeki alerjik değişiklikleri değerlendirir. Gerek görüldüğünde alerji testleri yapılarak hangi maddelere karşı alerji geliştiği saptanabilir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında göz alerjisi vakalarında, rüzgarlı havalarda belirgin bir artış gözlenir.