Uzmanı uyarıyor! 50 yaş üzerinde görülüyor: Erken teşhis çok önemli

Kalın bağırsak kanseri, daha çok 50 yaş üzerinde görülüyor. Tedavi edilmediğinde ölüme kadar götürüyor. Doç. Dr. İsmail Alper Tarım, hastaların yüzde 70'inin ileri evrede doktora başvurduğunu söylüyor.



Tarım, "Kalın bağırsak kanseri, erken evrede teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kalın bağırsak patolojileri henüz kanser öncesi dönemde erken evrede tespit edilerek basit tedavi yöntemleriyle kanser sıklığı ile kansere bağlı ölümleri azaltılabilir. Kalın bağırsak kanseri taraması dışkıda gizli kan testi ve kolonoskopi ile yapılmaktadır. Özellikle 50 yaş üzeri insanlarımıza her 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması kalınbağırsak kanserinin erken tanısı için hayati önem içermektedir" diyor.

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