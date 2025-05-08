Uzmanı uyarıyor! 40 yaşından itibaren dikkat: Kanserle karıştırılabilir

İyi huylu prostat büyümesi, erkeklerde yaygın bir sağlık sorunu olup, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Kanserle karıştırılabilir. Prof. Dr. Umut Gönülalan, prostat büyümesinin her zaman kanserle ilişkili olmadığını ancak benzer semptomlar gösterdiği için mutlaka bir üroloji uzmanına danışılması gerektiğini vurguladı.



Ailede prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerin 40 yaşından itibaren rutin kontroller yaptırmasının gerektiğini söyledi. Yeni gelişen tedavi yöntemleri sayesinde prostat büyümesi hastalarının iyileşme süreçlerinin hızlandığını ve günlük yaşamlarına daha kolay dönebildiklerini ifade etti.

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