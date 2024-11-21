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Uzmanı uyardı: Yüzünüzü soğuktan koruyun

Kış mevsiminin getirdiği soğuk hava koşulları, yüz felci riskini artırıyor. Uzmanlar, soğuk havalarda yüz felcinden korunmak için atkı ve bere kullanmanın şart olduğunu belirtti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Uzmanı uyardı: Yüzünüzü soğuktan koruyun

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Kış mevsiminin getirdiği soğuk hava koşulları, yüz felci riskini artırıyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Makbule Deniz Borucu, yüz kaslarına gelen sinir liflerinin etkilenmesi sonucu yüzün mimik kaslarında güçsüzlük gelişmesiyle meydana gelen yüz felcine ilişkin uyarıda bulunuyor. Borucu, "Soğuk havalarda muhakkak atkı ve bere takmalı, yüzünüzü koruyacak alternatif maskeler de kullanabilirsiniz. Rüzgâr ve rüzgarla gelen soğuk hava dalgası yüz sinirlerinizi kolayca zedeleyebilir. Saçlarınız ıslak ya da nemliyken dışarı çıkmamalısınız. Ani sıcaklık değişimlerinden uzak durmalısınız. Bağışıklığı güçlendirecek gıdalar tüketmeniz sizi koruyacaktır" diye konuşuyor.

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