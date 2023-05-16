Uzmanı uyardı: Tedavide geç kalmayın! Reflü kansere yol açıyor

Boğazda yanma, ses kısıklığı, öksürük ve sinüzit... Tüm bu şikayetler, en sık görülen mide hastalıklarından reflünün belirtileri arasında yer alıyor. Bahar aylarında havaların ısınmasıyla değişen yemek yeme alışkanlıkları, reflü şikayetlerini tetikliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Aygün, reflünün nedenleri ve tedavisi hakkında bilgilendiriyor.





AĞRI VE BOĞAZDA YUMRU

Reflü kendini genellikle tipik belirtilerle kendini gösteriyor. Ağıza kadar gelen acı tat, yenilen besinlerin ağıza gelmesi, göğüs bölgesinde yanma ve ağrı ile midede ekşime, en yaygın görülen belirtilerini oluşturuyor. Değişen beslenme alışkanlıkları reflü şikayetlerini artırıyor.

Bu nedenle bahar aylarında değişen gıda tüketimi, özellikle yağlı yiyecekler ve sebze türü kızartmalar mide asidinin artmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu dönemde margarin gibi trans yağlardan, kaymak, krema ile mayonez gibi yağlı ürünler ile yiyeceklerden uzak durmak büyük önem taşıyor. Ayrıca çiğ sebze ve meyveler, asitli ve gazlı içecekler zararlı gıdalar arasında yer alıyor.