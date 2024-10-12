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Uzmanı uyardı: Sonbaharda kapalı ve kalabalık ortamlara dikkat!

Sonbaharla birlikte üst solunum yolu hastalıkları artış gösteriyor. Dr. Alaaddin Zirek, “Ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun” diyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
Uzmanı uyardı: Sonbaharda kapalı ve kalabalık ortamlara dikkat!

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Sonbaharda hava sıcaklıklarındaki dengesizlik, kalabalık ortamlar, polenler ve hava kirliliği ile birleştiğinde üst solunum yolu hastalıklarına kolayca davetiye çıkarıyor. Son haftalarda soğuk algınlığı, grip, farenjit, sinüzit, alerjik rinit ve orta kulak iltihabı gibi hastalıklar nedeniyle kliniklere çok sık başvuru yaşanıyor.

Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Alaaddin Zirek, "Virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda; konuşma, öksürme ya da hapşırma esnasında etrafa saçılan damlacıklar yoluyla çok hızlı bulaşıp hastalıkların kolayca yaygınlaşmasına yol açıyor" diyor.

Sonbahar hastalıklarından korunmada basit ama etkili 6 önlemi anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor:

Ellerinizi sık sık yıkayın: Özellikle dışarıdan geldikten sonra ve yemeklerden önce ellerinizi yıkamak, virüslerin yayılmasını engelleyen en etkili yöntemlerden biridir.

Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun: Grip ve soğuk algınlığı virüsleri, toplu taşıma, alışveriş merkezleri gibi kapalı ortamlarda daha hızlı yayılır. Mümkünse bu tür alanlarda çok fazla zaman geçirmemeye özen gösterin. Kalabalık ortamlarda maske kullanımına ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edin.

Mevsim koşullarına uygun giyinin: Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak, vücut ısısının korunmasına yardımcı olur. Özellikle boyun ve baş bölgesini sıcak tutmaya dikkat edin.

Grip aşısı yaptırın: Özellikle bağışıklığı zayıf ve kronik hastalığı olanların, bağışıklık sistemi ile ilgili rahatsızlığı bulunanların ve çocukların grip aşı yaptırması da büyük fayda sağlamaktadır.

Alerjenlere karşı önlem alın: Polen ve toz gibi alerjenlere maruz kalmamak için evinizi düzenli olarak havalandırın ve tozları temizleyin. Alerjik riniti olan hastaların burun spreyi veya antihistaminik ilaçları kullanması gerekebilir.

DENGELİ BESLENİN, BOL SU TÜKETİN:
Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için vitamin ve mineral açısından zengin, dengeli bir diyet uygulamak gerekir. Ayrıca günde en az 2.5-3 lira su içmek, vücudun nem dengesini korumaktadır. Mukus akışını düzenlemeye yardımcı olmaktadır.

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