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Uzmanı uyardı: Rahim duvarındaki kalınlaşma rahim kanserinin habercisi olabilir!

Hormon dengesizliği rahim duvarının kalınlaşmasına neden oluyor. Bu da uzun süreli kanamalara yol açıyor. Doç. Dr. Kudret Erkenekli, şu hayati uyarılarda bulunuyor: Kiloya dikkat.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024
Uzmanı uyardı: Rahim duvarındaki kalınlaşma rahim kanserinin habercisi olabilir!

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Rahim duvarı kalınlaşması (Endometrial hiperplazi), rahminin iç tabakası olan endometriyumun kalınlaşmasına deniliyor. Rahmin içinde bulunan rahim iç yüzünü (endotel) kaplayan hücre tabakası bazı sebeplerle kalınlaşıyor. Bu durum sıradan olmayan kanamaya yol açıyor.

Rahim duvarındaki kalınlaşma kanser olmasa da bazen rahim kanserinin habercisi olabiliyor ve kanser riskini artırıyor. Doç. Dr. Kudret Erkenekli, şu bilgileri paylaşıyor: Aşırı kilo, polikistik over sendromunu, diyabet, tiroid veya safra kesesi hastalığı rahim duvarı kalınlaşmasına yol açıyor. Ayrıca ailede yumurtalık, rahim ve kolon kanseri hikayesinin olmasıve hiç hamile kalmamış olmak da en önemli nedenler arasında yer alıyor. Düzensiz beslenme ve sigara ise bu nedenlerin ilk sırasında yer alıyor.

BELİRTİLERİ: Rahim duvarı kalınlaşmasının belirtileri arasında; iki adet dönemi arasının 21 günden az olması, alışılmadık derecede uzun adet periyotları, ağır adet kanaması ve menopoz sonrası kanama yer almaktadır. Anormal vajinal kanamaya farklı durumlar sebep olabilmektedir. Rahim duvarı kalınlaşmasının tanısının konulması için doktorunuz tarafından ultrason, biyopsi ve histeroskopi yapılması istenebilir.

KOMPLİKASYONLARI: Rahim duvarındaki her tür kalınlaşma, hastada kansızlığa neden olabilecek anormal ve ağır kanamalara sebep olabilir. Bununla birlikte tedavi edilmeyen atipik endometriyal hiperplazi kansere dönüşebilir. Endometriyal veya rahim kanseri, tedavi edilmemiş basit atipik endometriyal hiperplazisi olan kadınların yaklaşık yüzde 8'inde, tedavi almayan karmaşık atipik endometriyal hiperplazisi olan kadınların ise yaklaşık yüzde 30'unda görülür.

TEDAVİSİ: Tedavi, kalınlaşmanın atipi olup olmadığına bağlı olarak değişir. Atipik hücre olmadığında, endometriyal hiperplazinin sonunda endometriyal kansere dönüşme olasılığı çok düşüktür. Çalışmalar atipi olmayan endometriyal hiperplazisi olan kadınların yüzde 5'inin endometriyal kanser geliştireceğini göstermektedir.

GEBELİK BELİRTİSİ: Rahim duvarı kalınlaşması, gebeliğin erken belirtileri arasında yer alır. Gebelik testi pozitif çıkan kadınlarda rahim duvarı kalınlaşması izlenir. Ancak bu hamileliğin kesin bulguları arasında yer almaz. Gebeliğin kesinlik kazanması için ultrason ile rahime yerleşen kesenin görülmesi gerekir.

KANSER RİSKİ?
Rahim duvarı kalınlaşması kanser değildir. Ancak atipik hiperplazi durumunda kanser riski artış gösterir. Atipik Endometrial Hiperplazi, kanser öncüsü bir durumdur. Çoğunlukla menopoza girmiş kadınları etkilese de, obezite ve yumurtlama işlev bozukluğu gibi durumlarda genç bireyleri de etkileyebilmektedir. Bu tipin kansere dönüşme riski vardır.

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