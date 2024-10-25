Uzmanı uyardı: Kusma tümöre işaret

Beyin tümörleri çocuklarda lösemilerden sonra en sık görülen tümörleri oluşturuyor. Çocukluk çağında gelişen her 6 tümörden 1'i beyinde yerleşiyor. Bu tümörlerin yüzde 52'si ilk 2-10 yaş, yüzde 42'si de 11-18 yaş arasında görülüyor.

Bir yaş altında oluşan beyin tümörleri oranı ise yüzde 5.5 civarında seyrediyor. Prof. Dr. Memet Özek, bulantı ile kusma, çocuklarda oluşan iyi ve kötü huylu beyin tümörlerinin en yaygın görülen belirtileri arasında yer aldığını söylüyor. Tedavi yöntemlerini şöyle açıklıyor: En ideal tedavi; cerrahi yöntemle olabildiğince fazla tümör dokusu çıkarmak oluyor. Ardından tümörün adına ve moleküler altyapısına göre gerekirse radyoterapi ile kemoterapi yöntemleri uygulanıyor.