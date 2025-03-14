Uzmanı uyardı: İnternette viral olan damlalar kör edebilir!

Son dönemlerde kırlangıç otu sıvısının göze damlatılması sonucu "gözlüklü kişilerin gözlüklerinden kurtulduğu ve sinüzite iyi geldiği" şeklindeki iddialar ortalıkta dolaşıyor.



Bu iddiaların yanı sıra sosyal medyada "şifa dağıtıyoruz" adı altında kırlangıç otu sıvısı reklamları yapıldığı görülüyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ali Osman Gündoğan, kırlangıç otu sıvısının göze damlatılmasının körlüğe neden olduğunu söylüyor.



GELİŞME GÖRMEDİK

Gündoğan, "Takipli hastalarımız gönüllü olarak kırlangıç otunu gözlerine damlattırmışlar, daha sonrasında bizden muayene talep ettiler. Biz de o hastalarımıza kontrollerini yaptığımızda, geçmiş dosya kayıtlarını da incelediğimizde muayenelerini karşılaştırdık. Göz numaralarında, kataraktta, göz tansiyonlarında, herhangi bir iyileşme, herhangi bir gelişme görmedik" diyor.



AKIMA KAPILMASINLAR

Bu damlaların steril olmayan ortamlarda uygulandığını söyleyen Gündoğan, "Bu uygulamalarda geriye dönüşsüz kör kalma hatta kornea nakline kadar gidebilir. Vatandaşlarımız çok dikkatli olsun. Kesinlikle sosyal medya akımlarına kapılıp da bunları yapmasınlar." diye konuşuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN