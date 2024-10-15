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Uzmanı uyardı: İdrar rengine dikkat!

Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, idrarda farklı renklerin, farklı hastalıkların erken ya da geç dönem belirtisi olabileceğini söylüyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024
Uzmanı uyardı: İdrar rengine dikkat!

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Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, idrarda farklı renklerin, farklı hastalıkların erken ya da geç dönem belirtisi olabileceğini söylüyor. Hangi idrar renginin normal, hangisinin hastalık belirtisi olabileceğini anlatıyor:

ŞEFFAF İDRAR: Normal idrar rengidir. Şeker hastalığı belirtisi olabilir.

AMBER YA DA BAL RENGİ İDRAR: Genellikle az su tüketimiyle ilişkilidir. Çoğu zaman bir hastalığa işaret etmez. Aşırı terleme ve su kayıplarında da geçici olarak görülebilir.

TURUNCU İDRAR: Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarıyla ilgili olabilir.

KIRMIZI İDRAR: Enfeksiyonlar, böbrek taşları ya da böbrekten başlayarak idrar yollarını ilgilendiren kanserlerin belirtisi olabilir.

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