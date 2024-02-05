Uzmanı uyardı: Hipertansiyonunuz varsa ağız gargarası kullanmaktan kaçının..

İster nefesi tazelemek ister diş çürümesini önlemek olsun, ağız gargarası pek çok insanın günlük diş rutininin bir parçasını oluşturuyor. Ancak yeni kanıtlar bunun yarardan çok zarar verebileceğini söylüyor. Uzmanlar, antiseptik gargaranın tansiyonu yükseltiğini ve çarpıntıya neden olduğunu belirtiyor. Şu uyarıyı yapıyor: Hipertansiyonunuz varsa ağız gargarası kullanmaktan kaçının...





KIZILCIK YE YAĞLANMAYI ÖNLE

Karaciğer yağlanması, dünyada her 4 kişiden birinde, Türkiye'de ise her 2 kişiden birinde görülüyor. Karaciğer kanseri ve siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına zemin hazırlıyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Uzman Dr. Merve Bayram, şunları söylüyor: Kızılcık meyvesi, yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Kanseri önlüyor. Ayrıca yağ yakıyor. Özellikle bel çevresini inceltiyor.