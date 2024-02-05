Uzmanı uyardı: Hipertansiyonunuz varsa ağız gargarası kullanmaktan kaçının..

İster nefesi tazelemek ister diş çürümesini önlemek olsun, ağız gargarası pek çok insanın günlük diş rutininin bir parçasını oluşturuyor. Ancak yeni kanıtlar bunun yarardan çok zarar verebileceğini söylüyor. Uzmanlar, antiseptik gargaranın tansiyonu yükseltiğini ve çarpıntıya neden olduğunu belirtiyor. Şu uyarıyı yapıyor: Hipertansiyonunuz varsa ağız gargarası kullanmaktan kaçının...
KIZILCIK YE YAĞLANMAYI ÖNLE
Karaciğer yağlanması, dünyada her 4 kişiden birinde, Türkiye'de ise her 2 kişiden birinde görülüyor. Karaciğer kanseri ve siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına zemin hazırlıyor. Hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Uzman Dr. Merve Bayram, şunları söylüyor: Kızılcık meyvesi, yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Bu özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Kanseri önlüyor. Ayrıca yağ yakıyor. Özellikle bel çevresini inceltiyor.
UZUN ÖMÜR İÇİN SİYAH ÇAY İÇİN
Ülkemizin kahveyle birlikte en çok tüketilen içeceği çay, sabah kahvaltısından akşam yemeği sonrasına günün hemen her vakti içiliyor. En fazla çay tüketen ülkeler sıralamasında yüzde 90'lık tüketim oranıyla Türkiye başı çekiyor. Çoğu uzman aşırı çay tüketiminin zararlı olabileceğini her fırsatta söylüyor. Ancak Çin'de yapılan yeni bir çalışma, çay tiryakilerini sevindireceğe benziyor. Sichuan Üniversitesi'nde yürütülen araştırmaya göre günde üç fincan çay içmek, yaşlanmayı önleyebiliyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Çaya tatlandırıcı ve şeker eklemeyin. Siyah çay 100 derecede 3-5 dakika demlense yeterlidir" diyor.
YARALARA FESLEĞEN
Fesleğen, öksürüğü keser. Baş dönmesini durdurur. Arı sokmasında faydalıdır. Ağız yaralarını tedavi eder. Fesleğen kokusu, sivrisinek ve tahtakurusu gibi haşaratları kaçırır.
DİYABETE KABAK
Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbrek fonksiyonlarını düzenler. Hafızayı güçlendirir. Hormonları uyarır. Diyabeti bitirir.
BAĞIŞIKLIĞA KEFİR
Kalsiyum deposu kefir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Laktoz hassasiyetini düzenler. Diş çürüklerini önlemede de etkilidir. Kilo kaybına destek olur. Sinirleri yatıştırır.