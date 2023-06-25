Uzmanı uyardı: Hipertansiyona karşı mücadelede 7 kural!

Ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit eden hipertansiyon, tedavi edilmediğinde ölüme bile neden olabiliyor. Dünyada 1.5 milyardan fazla hipertansiyon hastası mevcut ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişi yüksek kan basıncının neden olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor. Prof. Dr. Metin Gürsürer, hipertansiyona karşı dikkat etmemiz gereken 7 kuralı anlatıyor:

İDEAL KİLODA KALIN: Obezite ve hipertansiyon ilişkisi hala araştırılmaya devam edilen bir konu. Obezitenin vücuttaki kimyasal reaksiyonlara olan olumsuz etkisinin hipertansiyonu tetiklediği düşünülüyor.

SİGARA VE ALKOL İÇMEYİN: Sigara, sempatik sinir sistemini uyararak hipertansif bir etki yaratıyor. Damar sertliğini ve nabız dalga hızını arttırıcı etkileri nedeniyle kan basıncı üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.

TUZU KISITLAYIN: Alınan fazla sodyum damar içindeki volümün artmasına neden oluyor. Bir süre sonra bu durum kan basıncında artışa yol açıyor.

KALP DOSTU BESLENİN: Sağlıklı ve dengeli beslenme, vücudun fonksiyonlarını daha iyi sürdürebilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz yapan aktif kişilerde kan basıncı değerleri, daha düşüktür. Haftada 5-6 gün, 30-40 dakika tempolu yürüyüş yapmanız iyi olur.

UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN: Uyku, kan basıncını etkileyen otonom sinir sistemi fonksiyonlarını ve fizyolojik olayları etkiliyor.

STRESİ YÖNETİN: Stres doğrudan hipertansiyona yol açmamakla birlikte, stresli dönemlerde kan basıncı geçici olarak artabiliyor. Stresli süreçte vücudumuzda salgılanan hormonlar damarlara zarar vererek kardiyovasküler riskimizi artırıyor. Hipertansiyon için tetikleyici bir faktör olabiliyor.