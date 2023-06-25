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    Uzmanı uyardı: Hipertansiyona karşı mücadelede 7 kural!

    Yüksek tansiyon, beyin kanamasından inmeye, kalp yetmezliğinden kalp krizine, böbrek yetmezliğinden kalıcı görme kaybına yol açabiliyor. Prof. Dr. Metin Gürsürer, hipertansiyona karşı dikkat etmemiz gereken 7 kuralı anlatıyor...

    Yedi bela hipertansiyon

    Ülkemizde her 3 kişiden birini tehdit eden hipertansiyon, tedavi edilmediğinde ölüme bile neden olabiliyor. Dünyada 1.5 milyardan fazla hipertansiyon hastası mevcut ve her yıl yaklaşık 7 milyon kişi yüksek kan basıncının neden olduğu hastalıklar yüzünden yaşamını yitiriyor. Prof. Dr. Metin Gürsürer, hipertansiyona karşı dikkat etmemiz gereken 7 kuralı anlatıyor:

    İDEAL KİLODA KALIN: Obezite ve hipertansiyon ilişkisi hala araştırılmaya devam edilen bir konu. Obezitenin vücuttaki kimyasal reaksiyonlara olan olumsuz etkisinin hipertansiyonu tetiklediği düşünülüyor.

    SİGARA VE ALKOL İÇMEYİN: Sigara, sempatik sinir sistemini uyararak hipertansif bir etki yaratıyor. Damar sertliğini ve nabız dalga hızını arttırıcı etkileri nedeniyle kan basıncı üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.

    TUZU KISITLAYIN: Alınan fazla sodyum damar içindeki volümün artmasına neden oluyor. Bir süre sonra bu durum kan basıncında artışa yol açıyor.

    KALP DOSTU BESLENİN: Sağlıklı ve dengeli beslenme, vücudun fonksiyonlarını daha iyi sürdürebilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

    DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN: Düzenli egzersiz yapan aktif kişilerde kan basıncı değerleri, daha düşüktür. Haftada 5-6 gün, 30-40 dakika tempolu yürüyüş yapmanız iyi olur.

    UYKU DÜZENİNİZE DİKKAT EDİN: Uyku, kan basıncını etkileyen otonom sinir sistemi fonksiyonlarını ve fizyolojik olayları etkiliyor.

    STRESİ YÖNETİN: Stres doğrudan hipertansiyona yol açmamakla birlikte, stresli dönemlerde kan basıncı geçici olarak artabiliyor. Stresli süreçte vücudumuzda salgılanan hormonlar damarlara zarar vererek kardiyovasküler riskimizi artırıyor. Hipertansiyon için tetikleyici bir faktör olabiliyor.

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    Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Hipertansiyona karşı mücadelede 7 kural!
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