Uzmanı uyardı: Hareketsizlik fıtık ediyor! Erken teşhis önemli

Günümüzde pek çok kişi, inatçı bel ağrılarından yakınıyor! Yaşanan şikayetler nedeniyle akıllara hemen 'Fıtık' geliyor! Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, bel ağrılarının büyük bir kısmının bel fıtığından kaynaklanmadığını belirtiyor. Her fıtığın da ameliyatla tedavi edilmediğini sözlerine ekliyor. Hareketsizlik ve kilonun fıtık riskini artırdığını söyleyen Op. Dr. Ünal, hastalığın tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
RİSK 30'DAN SONRA ARTAR
Omurga kemiklerinin arasında disk denilen kıkırdak dokular bulunuyor. Erişkin bir kişide 23 adet disk yer alıyor. İşte bu disklerin zamanla bozulup arkaya doğru yer değiştirmesine bel fıtığı deniyor. Omurga kemiklerimizin hemen arkasında bacaklarımıza giden sinirler geçiyor. Bu durum omuriliğin ezilmesine sebep olabiliyor. 30 yaşından sonra bu kıkırdaklarda bir bozulma olabiliyor. Her bel fıtığı tedavi gerektirmiyor.
KİLO DA TEHLİKELİ
Bazı insanlar, bel fıtığı açısından daha çok risk taşıyor. Özellikle eğilerek iş yapanlarda, spor ve egzersiz yapmayanlarda, sigara içenlerde ve kilolu olanlarda daha sık bel fıtığı görülüyor. Bel fıtığı ameliyatları genellikle mikroskobik veya endoskopik gözlemlerle yapılıyor. En iyi tedavi yöntemi mikroskobik yöntemdir. Bel fıtığı ameliyatı da bir omurilik ameliyatı olacağından kendine göre riskleri vardır ama özenerek yapılır. Ameliyatın riskleri mikroskobun kalitesi, cerrahın tecrübesi ve cerrahın ne kadar özenerek iş yaptığıyla doğru orantılı olarak düşer.
AMELİYAT ŞART DEĞİL
Her bel fıtığının ameliyat olması gerekmiyor. Fıtıkların yüzde 90- 95'i ameliyat gerektirmeyecek bir tedavi yöntemiyle düzeliyor. İlaç, fizik tedavisi, disk içine lazer ve iğne tedavisi gibi birçok yöntem bulunuyor. Ameliyat ancak geri dönüşsüz sonuçları olma ihtimali olan hastalara yapılıyor.