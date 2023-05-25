Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzmanı uyardı: Hareketsizlik fıtık ediyor! Erken teşhis önemli

    Bel ağrısı, fıtığı işaret ediyor. Hareketsizlik ve fazla kilo, riski artırıyor. Her hastanın ameliyatla tedavi edilmediğini belirten uzmanlar, erken teşhisin önemine değiniyor. “Korunmak için spor yapmak şart” diyor.

    Hareketsizlik fıtık ediyor!

    Günümüzde pek çok kişi, inatçı bel ağrılarından yakınıyor! Yaşanan şikayetler nedeniyle akıllara hemen 'Fıtık' geliyor! Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, bel ağrılarının büyük bir kısmının bel fıtığından kaynaklanmadığını belirtiyor. Her fıtığın da ameliyatla tedavi edilmediğini sözlerine ekliyor. Hareketsizlik ve kilonun fıtık riskini artırdığını söyleyen Op. Dr. Ünal, hastalığın tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:



    RİSK 30'DAN SONRA ARTAR
    Omurga kemiklerinin arasında disk denilen kıkırdak dokular bulunuyor. Erişkin bir kişide 23 adet disk yer alıyor. İşte bu disklerin zamanla bozulup arkaya doğru yer değiştirmesine bel fıtığı deniyor. Omurga kemiklerimizin hemen arkasında bacaklarımıza giden sinirler geçiyor. Bu durum omuriliğin ezilmesine sebep olabiliyor. 30 yaşından sonra bu kıkırdaklarda bir bozulma olabiliyor. Her bel fıtığı tedavi gerektirmiyor.



    KİLO DA TEHLİKELİ
    Bazı insanlar, bel fıtığı açısından daha çok risk taşıyor. Özellikle eğilerek iş yapanlarda, spor ve egzersiz yapmayanlarda, sigara içenlerde ve kilolu olanlarda daha sık bel fıtığı görülüyor. Bel fıtığı ameliyatları genellikle mikroskobik veya endoskopik gözlemlerle yapılıyor. En iyi tedavi yöntemi mikroskobik yöntemdir. Bel fıtığı ameliyatı da bir omurilik ameliyatı olacağından kendine göre riskleri vardır ama özenerek yapılır. Ameliyatın riskleri mikroskobun kalitesi, cerrahın tecrübesi ve cerrahın ne kadar özenerek iş yaptığıyla doğru orantılı olarak düşer.



    AMELİYAT ŞART DEĞİL
    Her bel fıtığının ameliyat olması gerekmiyor. Fıtıkların yüzde 90- 95'i ameliyat gerektirmeyecek bir tedavi yöntemiyle düzeliyor. İlaç, fizik tedavisi, disk içine lazer ve iğne tedavisi gibi birçok yöntem bulunuyor. Ameliyat ancak geri dönüşsüz sonuçları olma ihtimali olan hastalara yapılıyor.



        NASIL TEDAVİ EDİLİR?
        Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığına uygulanan lazer tedavisine değiniyor. "İlaç tedavisinin işe yaramadığı, bacağına giden ağrıları yüksek olan hastalarda güzel bir tedavi yöntemidir. İşlem ortalama 15 dakika sürüp ameliyathanede veya ameliyathane ortamında olmayan bir ortamda da olabilir. İğne ile kıkırdak dokunun içerisine yüksek çözünürlüklü röntgen ile girilerek disk içerisine ve yerinden çıkmış olan disk dokusuna lazer tedavisi yapılır" diyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Sağlık Uzmanı uyardı: Hareketsizlik fıtık ediyor! Erken teşhis önemli
            loading
            SON DAKİKA