Uzmanı uyardı: Hareketsizlik fıtık ediyor! Erken teşhis önemli

Günümüzde pek çok kişi, inatçı bel ağrılarından yakınıyor! Yaşanan şikayetler nedeniyle akıllara hemen 'Fıtık' geliyor! Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, bel ağrılarının büyük bir kısmının bel fıtığından kaynaklanmadığını belirtiyor. Her fıtığın da ameliyatla tedavi edilmediğini sözlerine ekliyor. Hareketsizlik ve kilonun fıtık riskini artırdığını söyleyen Op. Dr. Ünal, hastalığın tedavi yöntemleriyle ilgili önemli bilgiler veriyor:





RİSK 30'DAN SONRA ARTAR

Omurga kemiklerinin arasında disk denilen kıkırdak dokular bulunuyor. Erişkin bir kişide 23 adet disk yer alıyor. İşte bu disklerin zamanla bozulup arkaya doğru yer değiştirmesine bel fıtığı deniyor. Omurga kemiklerimizin hemen arkasında bacaklarımıza giden sinirler geçiyor. Bu durum omuriliğin ezilmesine sebep olabiliyor. 30 yaşından sonra bu kıkırdaklarda bir bozulma olabiliyor. Her bel fıtığı tedavi gerektirmiyor.