Doktorlar, "Güneş girmeyen eve doktor girer" diyor. Ancak güneşin eksikliği kadar fazlalığı da risk oluşturuyor. Dermatoloji Bölümü Uz. Dr. Oğuz Küçükçakır, "Güneş, kemik ve doku oluşumu, kanserden korunma, enerjik hissetmek gibi birçok konunun en iyi kaynağı. Yine belirli dozda güneş ışığı almak pek çok deri hastalığını iyileştirir. Uygun dozda alınan ultraviyole ışını cildin doğal bir koruma kalkanı geliştirmesini sağlıyor" diyor. Güneşin zararlı etkilerine de dikkat çeken Dr. Küçükçakır, şu uyarlarda bulunuyor: UV filtreli gözlükler takın. Kıyafetlerin açıkta bıraktığı deri bölgelere güneşten koruyucu kremleri sürün. Güneş kremlerini sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca kullanın. 10:00-16:00 saatleri arasında güneşte fazla kalmayın.

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