Uzmanı uyardı: Gebelikte diş eti hastalıklarına dikkat!

Dt. Can Aydoğan, diş eti hastalıklarının gebelik döneminde erken doğum riskini arttırabileceğini belirterek anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu. Gingivitis ve periodontitis gibi hastalıkların, sistemik etkiler yaratarak gebelik sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirten Can Aydoğan;

"Diş eti hastalıkları hayatımızın birçok evresinde sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle gebelik döneminde ağız içi enfeksiyonlar anne adayları için büyük bir risk taşımakta. Sağlıklı bir gebelik süreci ve bebeğin sağlığı için anne adaylarının düzenli ağız ve diş kontrolünden geçmeleri gerekmektedir" dedi.



ENFEKSİYON RAHİM KASILMALARINI TETİKLİYOR

Diş etlerinde oluşan iltihaplanma, enfeksiyonun kana yayılmasına ve bunun sonucunda rahim kasılmalarının artmasına neden olur.Bu durum erken doğum riskini ciddi oranda yükseltebilir.



SAYILARLA ERKEN DOĞUM RİSKİ

Araştırmalara göre, diş eti enfeksiyonu bulunan gebelerde erken doğum riskini 7 kata kadar arttirabilecegini söyleyen Can Aydoğan; "Bazı bilimsel araştırmalarda ,erken doğum vakalarının %15-18'inin periodontal hastalıklarla ilişkili olabileceğini ortaya koymaktadır" dedi.



GEBELER İÇİN UYARILAR

- Diş eti kanaması

- Kızarıklık ve şişiklik

- Ağız kokusu

- Diş etlerinde hassasiyet

- Dişlerde gevşeme hissi



Bu belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden bir diş hekimine başvurulması gerekmektedir.