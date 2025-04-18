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Uzmanı uyardı: Fazla kahve kemiklere darbe!

İlerleyen yaşla birlikte kemiklerde zayıflama, kırılma ve erime meydana geliyor. Bazı beslenme alışkanlıkları da süreci hızlandırıyor. Doç. Dr. Aybars Kıvrak, kemik sağlığını olumsuz etkileyen düşmanları anlatıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Uzmanı uyardı: Fazla kahve kemiklere darbe!

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Kemiklerimiz, yaşam boyunca hareket, denge ve koruma gibi hayati görevleri üstleniyor. Ancak birçok kişi, kemik sağlığının sadece kalsiyum ve D vitamini alımıyla sınırlı olduğunu düşünüyor. Oysa ki bazı beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı faktörleri, farkında olunmadan kemiklere ciddi zarar verebiliyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Aybars Kıvrak, kemiklerin sessiz düşmanlarına dikkat çekiyor:

Aşırı alkol tüketimi: Kemik hücrelerinin yapım ve yıkım dengesini bozar. Özellikle osteoblast adı verilen kemik yapıcı hücrelerin işlevi baskılanır. Bu da kemik yoğunluğunun azalmasına, kırık riskinin artmasına ve iyileşme süreçlerinin uzamasına yol açar. Alkol ayrıca D vitamini metabolizmasını da olumsuz etkileyerek kalsiyum emilimini azaltır.

Sigara: Sigara içmek, dolaşımı bozarak kemiklere ulaşan oksijen ve besin miktarını azaltır. Nikotin, kemik hücrelerinin üretimini doğrudan baskılar ve östrojen düzeylerini düşürerek özellikle kadınlarda osteoporoz riskini artırır. Araştırmalar, sigara içen bireylerin kalça kırığı gibi ciddi ortopedik sorunlara daha yatkın olduğunu göstermektedir.

Yüksek tuz tüketimi: Günlük tuz tüketiminde aşırıya kaçmak, idrarla kalsiyum atılımını artırarak kemik mineral yoğunluğunu düşürür. Özellikle hazır gıdalar ve işlenmiş ürünler, farkında olmadan yüksek miktarda tuz içerir. Dengeli ve doğal beslenme, kemikler için temeldir.

Kafein: Fazla miktarda kafein (özellikle kahve ve enerji içeceklerinde) kalsiyumun emilimini azaltabilir. Günde 3-4 fincandan fazla kahve tüketmek, yeterli kalsiyum alınmadığında kemik sağlığına zarar verebilir. Özellikle genç ve menopoz sonrası kadınların dikkatli olması gerekir.

Asitli içecekler: Fosforik asit, kalsiyum emilimini bozabilir. Aynı şekilde fast food ürünlerde genellikle düşük kalsiyum, yüksek sodyum ve doymuş yağ bulunur. Bu dengesizlik, kemik yapısını zayıflatabilir. Dengeli, taze ve doğal gıdalarla beslenmek, sadece genel sağlığınız değil, kemikleriniz için de vazgeçilmezdir.

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