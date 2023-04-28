Uzmanı uyardı: Erkeklerin kabusu prostat kanseri çok sinsi ilerliyor!

Ülkemizde her 100 erkekten 12'sini etkileyen prostat kanseri, son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Enis Özyar, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirtiyor. Sinsi ilerleyen bu hastalığın erken tespiti için 45 yaşından itibaren PSA denilen kan testi ve rektal tuşe (parmakla muayene) yaptırmak gerektiğini belirtiyor. Kişiye özel tedavi planı ile tümörün 12'den vurulup önlenebildiğini vurguluyor. Şu bilgileri paylaşıyor:





SİGARAYA DİKKAT

Ülkemizde son yıllarda görülme sıklığı artan prostat kanserinin ortaya çıkmasında genetik faktörler, ilerleyen yaş, kolestrolden zengin batı tipi beslenme, fazla kilo, hareketsizlik, sigara ve alkol gibi faktörler etkili oluyor.