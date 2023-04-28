Uzmanı uyardı: Erkeklerin kabusu prostat kanseri çok sinsi ilerliyor!

Ülkemizde her 100 erkekten 12'sini etkileyen prostat kanseri, son yıllarda giderek yaygınlaşıyor. Prof. Dr. Enis Özyar, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu belirtiyor. Sinsi ilerleyen bu hastalığın erken tespiti için 45 yaşından itibaren PSA denilen kan testi ve rektal tuşe (parmakla muayene) yaptırmak gerektiğini belirtiyor. Kişiye özel tedavi planı ile tümörün 12'den vurulup önlenebildiğini vurguluyor. Şu bilgileri paylaşıyor:
SİGARAYA DİKKAT
Ülkemizde son yıllarda görülme sıklığı artan prostat kanserinin ortaya çıkmasında genetik faktörler, ilerleyen yaş, kolestrolden zengin batı tipi beslenme, fazla kilo, hareketsizlik, sigara ve alkol gibi faktörler etkili oluyor.
Erken dönemde bir yakınmaya yol açmayan prostat kanseri ileri evrelerde ise tümör kitlesinin idrar yollarına bası yapması nedeniyle idrar yapmada zorlanma, idrar akışında zayıflama, sık sık idrara çıkma, idrar torbasını tam olarak boşaltamama, ağrılı idrar ve idrar/menide kan gelerek kendini belli ediyor. Her yükselen PSA'nın da tümör anlamına gelmediği gibi PSA'yı çok üretmeyen saldırgan kanserler de olabiliyor. PSA değeri ne olursa olsun prostat dokusunda sertlik bulunması halinde görüntülemelerden sonra biyopsi yapılması gerekiyor.
TEDAVİDE TAM İSABET
Prostatta erken evrelerde cerrahi ve radyoterapi ile başarıyla tedavi edilebiliyor. İleri evrelerde ise hormonal tedaviler ve yeni sistemik tedaviler uygulanıyor. MR Linak, yaygın kullanılan radyoterapi yöntemidir. Kişiye özel tedavi planı ile hedefin ışınlanma başarısı artarken, daha az zarar verilir.