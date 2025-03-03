Uzmanı toksin atan gıdaları sıraladı!

Vücudumuz, karaciğer ve böbrekler tarafından gerçekleştirilen kendi doğal detoksifikasyon süreçlerinden geçiyor. Bazı gıdaların da bu süreçleri desteklediği görülüyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, toksin atan gıdaları sıralıyor:



SU: İyi sıvı almak, toksinlerin sisteminizden atılması için çok önemlidir.



LİF AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR: Düzenli bağırsak hareketlerini teşvik etmeye ve atıkları vücuttan atmaya yardımcı olur. Tam tahıllar, baklagiller, meyveler ve sebzeler gibi gıdalar lif bakımından yüksektir.



TURPGİLLERDEN SEBZELER: Bunlar brokoli, karnabahar, lahana ve Brüksel lahanasını içerir. Karaciğer detoksifikasyonunu destekleyen bileşikler içerirler.



YAPRAKLI YEŞİLLİKLER: Ispanak, lahana ve pazı, vücudun detoksifikasyon sürecini desteklemeye yardımcı olabilecek klorofil ve antioksidanlar bakımından yüksektir.



ZERDEÇAL: Aktif bileşik olan kurkumin, karaciğeri ve genel detoksifikasyonu destekleyebilecek antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

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