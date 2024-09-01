SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanı tansiyon hastalığına karşı uyardı: Tedavi edilmezse kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor!

Ensede ağrı, çarpıntı ve baş dönmesi... Bu şikayetlerin altında tansiyon yatıyor! Tedavi edilmezse kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Uzmanı tansiyon hastalığına karşı uyardı: Tedavi edilmezse kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tüm dünyada ve ülkemizde en çok görülen kronik hastalık tansiyon, ihmale gelmiyor. Genetik faktörlerden beslenmeye, stresten diğer kronik rahatsızlıklara kadar pek çok faktör tansiyon hastalığına neden oluyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, hayatı tehdit eden tansiyonla ilgili bilgi veriyor. Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermeden sinsice ilerliyor. Özellikle bazı hastalar, sağlık sorunları yaşamadan doktora gitmiyor. Bu durumda çoğu zaman tedavi için geç kalınmış olabiliyor. Tansiyon damarlarda hasar bırakınca geri dönülemez sonuçlara neden oluyor. Yüksek tansiyon, enseden başlayan baş ağrısı, çarpıntı, fenalık hissi, göğüste baskı, sırt ağrısı, baş dönmesi yapıyor.

TEDAVİ ŞART
Tansiyon teşhisi, steteskop ve pompalı tansiyon aleti ile ölçüm yapılarak konuluyor. Tansiyon yüksekliği bazı faktörlerden etkileniyor. Bunun için tansiyonun uygun şartlarda 3 veya daha fazla ölçülmesi gerekiyor. 140/90 mmHg üzerinde olduğu durumlara 'hipertansiyon' deniyor. Hipertansiyon, damar tıkanıklığı riskini artırıyor. Koroner kalp damarlarının tıkanmasında rol oynayarak kalp krizine neden olabiliyor. Beyin damarlarını etkileyerek damar tıkanıklığına bağlı beyin infarktüsü ve damar yırtılmalarına bağlı beyin kanamasına sebep oluyor. Bunun bir sonucu olarak inmeler ve aort damarı anevrizması görülüyor. Damarlara zarar veren tansiyon böbrek yetmezliğine davetiye çıkarıyor. Göz damarlarına zarar veren tansiyon körlük riskini artırıyor. Aynı zamanda kalp kasının kalınlaşmasına neden oluyor.

ÇAYI KAHVEYİ ABARTMAYIN
Tansiyonun yükselmesinde çay ve kahvenin fazla tüketimi de etkili oluyor. Burun tıkanıklığını gidermede kullanılan bazı ilaçlı damlalar da tansiyonu yükseltebiliyor. Yine bazı hastalar doktor muayenesinde panikledikleri için tansiyonları yüksek çıkabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Netflix yine haddini aştı: Adaya barış getiren Türk askerini sivil katliamıyla suçlayan skandal Rum dizisini yayınlayacak!
Kayıp Narin Güran olayında flaş gelişme! Gözaltına alınan amcasının aracındaki kıyafetle DNA’sı uyuştu
Yeni maaşa yeni promosyon I Emeklilerin ödemeleri arttı! Bankalar promosyon miktarlarını yükseltti: Şartlara dikkat
Başkan Erdoğan Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu
HAVA DURUMU I Sağanak yağış tüm yurdu etkisi altına alacak: AFAD’tan turuncu ve sarı alarm!
Okan Buruk’tan Icardi açıklaması! Adana Demirspor’da sakatlık yaşayan Mauro Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı’nda önemli açıklamalar! Ülke ekonomisine 1,7 milyar dolarlık kazanç sağladık
Aslan demir büktü! Galatasaray Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 yendi
CIA kime ne mesaj veriyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı’ndan dikkat çeken ’Kapadokya’ paylaşımı | FETÖ’nün darbe şifresiydi
’Dilruba’ tartışmaları sürerken Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine rezil küfürler! X provokatörü ’Oğuzhan Atsız’ tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan tarihi çıkış: AB - Şanghay arasında tercih yapmıyoruz | Türk donanması çok farklı bir lige çıkacak
TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz | Özrü kabahatinden büyük!
Külliye’de önemli kabul: Başkan Erdoğan olimpiyatlarda başarılı olan sporcular ile keskin nişancıları ağırladı
Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki
Fenerbahçe’de ayrılık vakti! Cengiz Ünder için dev rakam
SON DAKİKA